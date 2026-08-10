Οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό στα 400μ. μικτή ατομική στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Με τους καλύτερους οιωνούς άνοιξε για την εθνική ομάδα το 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, με τους Απόστολο Παπαστάμο και Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο να εξασφαλίζουν την πρόκριση στον τελικό στα 400μ. μικτή ατομική, που θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας (10/8, 19:46).

Ο Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου στο αγώνισμα από το Βελιγράδι το 2024, στον προκριματικό που άνοιξε το πρόγραμμα στην ολυμπιακή πισίνα του Σεν Ντενί, με 4:14.79 πήρε την πρόκριση με τον 6ο χρόνο.

Ο 24χρονος Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση σημείωσε 4:16.06, βελτιώνοντας εντυπωσιακά το ρεκόρ του (4:18.28) και πέρασε με τον 8ο χρόνο. Παράλληλα και οι δυο τους έπιασαν το όριο πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, φιναλίστ στο αγώνισμα το 2024, με 4:17.11 κατέλαβε την 9η θέση, αλλά δεν δεν θα μπορούσε να βρεθεί στον τελικό, καθώς μόνο δύο κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό.

Ο Ρώσος, Ίλια Μποροντίν ήταν ο ταχύτερος με 4:13.10, ακολούθησαν ο Γερμανός, Φιν Χάμερ (4:13.45), ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι (4:13.54), ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ (4:13.69) και ο Γερμανός Σέντρικ Μπούσινγκ (4:14.59). Στην έβδομη θέση, ανάμεσα σε Παπαστάμο και Βλαχογιαννάκο, ήταν ο Ολλανδός Τόμας Γιάνσεν με 4:15.38.

Την πρώτη της παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πραγματοποίησε και η Άννα Αυγούστα Βλάχου, η είκοσι ενός ετών κολυμβήτρια αγωνίστηκε στα 100μ. ελεύθερο και με 55.74 κατέλαβε την 36η θέση.

Η Μάρτιν Στίνμπεργκεν από την Ολλανδία, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 51:68 από το «Σέτε Κόλι» στη Ρώμη (27/6/2026), σημείωσε ρεκόρ αγώνων με 52.62 στον προκριματικό, καταρρίπτοντας τα 52.67 που είχε σημειώσει η Σάρα Σέστρεμ πριν από 12 χρόνια στο Βερολίνο.