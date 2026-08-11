O Μάρκος με πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό στα 800μ. ελεύθερο στο Παρίσι

Ο Δημήτρης Μάρκος βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο στα 7:47.26, πέρασε στον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο Δημήτρης Μάρκος μέσα σε ελάχιστες ώρες σημείωσε και πάλι πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 800μ. ελεύθερο με 7:47.26, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, που θα γίνει την Τετάρτη (12/8, 21:03).

Ο 24χρονος πρωταθλητής, το βράδυ της Δευτέρας (10/9) με 1:44.93 είχε βελτιώσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο, αγωνιζόμενος πρώτος με την εθνική ομάδα στον τελικό στα 4Χ200μ. ελεύθερο.

Τώρα ο Δημήτρης Μάρκος με τα 7:47.26, πήρε την πρόκριση με την 5η καλύτερη επίδοση, κυρίως όμως κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 7:48.59 που είχε σημειώσει στις 19 Ιουνίου 2024 και του είχε χαρίσει το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Στον προκριματικό στα 800μ. ελεύθερο πήρε μέρος και ο 19χρονος Βασίλης Κακουλάκης, μπήκε στον αγώνα με 7:52.56, σημείωσε 7:58.65 και πήρε τη 17η θέση. Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Γερμανός, Γιοχάνες Λίεμπμαν με 7:41.87.

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