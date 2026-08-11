O Μάρκος με πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό στα 800μ. ελεύθερο στο Παρίσι
Ο Δημήτρης Μάρκος μέσα σε ελάχιστες ώρες σημείωσε και πάλι πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 800μ. ελεύθερο με 7:47.26, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, που θα γίνει την Τετάρτη (12/8, 21:03).
Ο 24χρονος πρωταθλητής, το βράδυ της Δευτέρας (10/9) με 1:44.93 είχε βελτιώσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο, αγωνιζόμενος πρώτος με την εθνική ομάδα στον τελικό στα 4Χ200μ. ελεύθερο.
Τώρα ο Δημήτρης Μάρκος με τα 7:47.26, πήρε την πρόκριση με την 5η καλύτερη επίδοση, κυρίως όμως κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 7:48.59 που είχε σημειώσει στις 19 Ιουνίου 2024 και του είχε χαρίσει το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.
Στον προκριματικό στα 800μ. ελεύθερο πήρε μέρος και ο 19χρονος Βασίλης Κακουλάκης, μπήκε στον αγώνα με 7:52.56, σημείωσε 7:58.65 και πήρε τη 17η θέση. Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Γερμανός, Γιοχάνες Λίεμπμαν με 7:41.87.
Το απογευματινό πρόγραμμα
- 9:30 200μ. ύπτιο (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
- 19:37 50μ. πεταλούδα (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
- 19:42 100μ. ελεύθερο (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
- 19:48 100μ. πρόσθιο (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
- 19:54 100μ. πρόσθιο (Γ) Ημιτελικοί
- 20:03 200μ. ύπτιο (Α) Ημιτελικοί Σίσκος
- 20:25 50μ. πεταλούδα (Γ) Ημιτελικοί Ντουντουνάκη
- 20:32 100μ. ελεύθερο (Α) Ημιτελικοί
- 20:53 800μ. ελεύθερο (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Βασιλάκη
- 21:06 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed ΤΕΛΙΚΟΣ Ελλάδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.