Ο Απόστολος Σίσκος με 1:55.64 πήρε με την 4η καλύτερη επίδοση την πρόκριση στα ημιτελικά στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε με άνεση το πρώτο βήμα, προκειμένου να φθάσει στον τελικό στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι και στη συνέχεια να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Ο είκοσι ενός ετών κολυμβητής, σημειώνοντας 1:55.64 στον προκριματικό του αγωνίσματος, πήρε την πρόκριση με την 4η καλύτερη επίδοση για τον απογευματινό ημιτελικό (20:03). Ο Σίσκος, πήρε τη 2η θέση στην 3η σειρά, πίσω από τον Γάλλο, Μέβεν Τομάκ (1:55.14).

Ο Έλληνας κολυμβητής έχει την 2η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2026 με 1:54.12 και με βάση αυτό είναι ανάμεσα στους διεκδικητές μεταλλίου.

Ο 18χρονος Γάλλος, Νάθαν Μουρατορί σημειώνοντας παγκόσμιο νέων ανδρών με 1:54.87, ήταν ο ταχύτερος των προκριματικών σειρών. Μάλιστα με την επίδοσή του άφησε εκτός των ημιτελικών τον Γιόναχ Ντοΐ-Μπρουάρντ, που τερμάτισε σε 1:55.91.

Μπροστά από τον Σίσκο στην κατάταξη του προημιτελικού ήταν ο Χούμπερτ Κος, με 1:55.37. Ο Ούγγρος πριν από δύο χρόνια έγινε ολυμπιονίκης στο αγώνισμα, είναι ο πρωταθλητής κόσμου στη Σιγκαπούρη, όταν πέτυχε και το ρεκόρ Ευρώπης με 1:53.19.