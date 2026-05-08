Ο Απόστολος Σίσκος «έλαμψε» στην πρεμιέρα του Acropolis Swim Open στο ΟΑΚΑ, με πανελλήνιο ρεκόρ και Νο.1 επίδοση της χρονιάς στα 200μ. ύπτιο με 1:54.12. Σπουδαία εμφάνιση και η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1.500μ. ελεύθερο.

Ο Απόστολος Σίσκος έκλεψε την παράσταση στην 1η ημέρα στο διεθνές μίτινγκ Acropolis Swim Open στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής συνδύασε τη συμμετοχή του στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:54.12, που παράλληλα αποτελεί και την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο Σίσκος αγωνιζόμενος χωρίς συναγωνισμό βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων Κ23 (1:54.66), που είχε πετύχει στις 18 Μαΐου 2025 στη Θεσσαλονίκη, και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο χρόνος του είναι καλύτερος από το 1:54.21 του Ούγγρου Ολυμπιονίκη, Χούμπερτ Κος και τον ανεβάζει στο Νο1 της φετινής παγκόσμιας κατάταξης, ενώ φυσικά αποτελεί και όριο πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2027.

Θέση στη Βουδαπέστη με ρεκόρ και η Βασιλάκη

Το εισιτήριο πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης εξασφάλισε στην πρώτη ευκαιρία και η Άρτεμις Βασιλάκη, με χρόνο 16:20.95 στα 1.500μ. ελεύθερο σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών, βελτιώνοντας τα 16:22.20 που είχε σημειώσει στις 28 Ιουνίου 2025, όταν έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 στο Σαμορίν. Η Βασιλάκη πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών που κατέχει η Μαριάννα Λυμπερτά με 16:20.11 από το 2010.

Το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης έκανε και ο Στέργιος Μπίλας, με τη νίκη του στα 50μ. πεταλούδα με 23.21, που είναι ρεκόρ αγώνων και παράλληλα επιβεβαίωσε το όριο για το ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στον «μικρό» τελικό του ίδιου αγωνίσματος, ο 18χρονος Χρήστος Διαμαντής με 24.00 έπιασε το όριο για το ευρωπαϊκό εφήβων-νεανίδων και ταυτόχρονα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.

H Tασάκου «έσπασε» ρεκόρ 17 ετών στα 100μ. πρόσθιο

Η Ανδρομάχη Τασάκου πέτυχε ιστορική επίδοση στα 100μ. πρόσθιο, η 22χρονη κολυμβήτρια σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:08.35 και κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, που ανήκε στην Αγγελική Εξάρχου με 1:08.39 και είχε σημειωθεί με συνθετικό μαγιό στις 27 Ιουλίου 2009 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ρώμης. Η επίδοση της κολυμβήτριας του Ολυμπιακού είναι παράλληλα και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία νέων γυναικών.



Ο Απόστολος Παπαστάμος με επίδοση 4:17.83, μπόρεσε να πιάσει το όριο στα 400μ. μικτή ατομική για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι τον Αύγουστο, όπου θα πάει ως κάτοχος του τίτλου από το 2024 στο Βελιγράδι.



Στα 50μ. πεταλούδα γυναικών, η Αννα Ντουντουνάκη πήρε τη νίκη με 26.18 και επιβεβαίωσε το όριο για το Παρίσι, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε 2η σε 26.44, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών.



