Αν και έκανε εξαιρετικό χρόνο, ο Στέργιος Μπίλας δεν προκρίθηκε στον τελικό των 50μ. πεταλούδα, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.79.

Πρώτος αναπληρωματικός ενόψει τελικού στα 50μ πεταλούδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου θα είναι ο Στέργιος Μπίλας. Ο νεαρός κολυμβητής, μπορεί να πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρεθεί στον τελευταίο αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο αθλητής του Ολυμπιακού έλαβε μέρος στον πρώτο ημιτελικό. Τερμάτισε τέταρτος με χρόνο 22.79, ωστόσο αυτό δεν αρκούσε για να φτάσει στον τελικό. Στον δεύτερο ημιτελικό των 50μ. πεταλούδα, οι χρόνοι ήταν καλύτεροι, με συνέπεια στη συνολική κατάταξη να πέφτει στην 9η θέση.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση απόσυρσης κάποιου από τους κολυμβητές που βρίσκονται στον τελικό, ο Στέργιος Μπίλας θα πάρει τη θέση του.