O Ντούμας πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους στα 100μ. πρόσθιο

Ο Ευάγγελος Ντούμας για 2η φορά στην καριέρα του αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους στα 100μ. πρόσθιο, τώρα το κατάφερε στο Μόναχο.

Ο Ευάγγελος Ντούμας συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, 14 ημέρες πριν από τα 18α γενέθλιά του ο κολυμβητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων, που ολοκληρώνεται στο Μόναχο.

Ο Ντούμας για να φθάσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης κατέβηκε το ένα λεπτό, σημειώνοντας 59.91, κοντά στο ρεκόρ του των 59.77 από το περσινό εφηβικό παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, νέων Κ23 και εφήβων.

Ο Έλληνας πρωταθλητής γύρισε στην 4η θέση στα 50μ. με 28.38, όμως στο δεύτερο μισό του τελικού ήταν ο ταχύτερος και με 31.53, έφθασε στα 59.11, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό, Λούις Χόφμαν (1:00.29) και τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν (1:00.41), που τον ακολούθησαν στο βάθρο.

Ο Ντούμας κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό του στη διοργάνωση του Μονάχου, μετά το ασημένιο στα 200μ. πρόσθιο, φθάνοντας συνολικά στα πέντε στη συνολική του παρουσία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων-νεανίδων, πλέον μετρά τρία στα 100μ. πρόσθιο, καθώς ήταν νικητής το 2024 στη Λιθουανία και 2ος πέρυσι στη Σλοβακία, ενώ έχει και ένα στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική από το 2025.

Οι ελληνικές συμμετοχές στους τελικούς της τελευταίας ημέρας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου, άνοιξαν με τον Νίκο Παπαθεοδώρου να τερματίζει στην 5η θέση στα 100μ. ύπτιο με 55:28.

Ο κολυμβητής του Ολυμπιακού ήταν 1ος μετά τα 50μ., όμως δεν άντεξε. Ο Μιχαήλ Σερμπάκοφ από τη Ρωσία επικράτησε με 53:99 και τους Γάλλους Νέιθαν Μουρατόρι (54:00) και Κρισαντέρ Σερντά (54:52) να ανεβαίνουν, επίσης, στο βάθρο.

