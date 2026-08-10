Ο Στέργιος Μπίλας με 22.93 βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα και πήρε άνετη πρόκριση στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Εντυπωσιακή αρχή πραγματοποίησε ο Στέργιος Μπίλας στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά στα 50μ. πεταλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 22.93.

Ο Μπίλας, κάτοχος του τίτλου από το Βελιγράδι το 2024, κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 23.00, που είχε πετύχει στις 27/7/2025 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και με τα 22.93 προκρίθηκε με τον 4ο καλύτερο χρόνο για τα ημιτελικά, που θα γίνουν το απόγευμα της Δευτέρας (10/8, 19:30).

Καλύτερος των προκριματικών ήταν ο Γάλλος πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα Μαξίμ Γκρουσέ με 22.49 και ακολούθησαν ο Ελβετός, Νόε Πόντι με 22.69 και ο Ρώσος, Εγκόρ Κορνέφ με 22.70.

Η Ελένη Αντωνιάδου στο δικό της ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πήρε μέρος στα προκριματικά στα 200μ. ύπτιο και η 20χρονη με 2:13.79 σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που την έφεραν στη 19η θέση της κατάταξης, αλλά και 2η αναπληρωματική. Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά πήρε η Ιταλίδα, Αλέσια Μπιάνκι με 2:13.56.