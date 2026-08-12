Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε στους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν την τελευταία προπόνηση, ενώ στις εξέδρες υπάρχει πανό για τον δολοφονημένο οπαδό Κλεομένη. Αποστολή στο Βέλγιο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι μίλησε στους παίκτες του, ενώ στις εξέδρες που θα είναι και οι φίλοι του Δικεφάλου για τον Κλεομένη, τον οπαδό της ομάδας που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά πριν λίγους μήνες.

Δείτε βίντεο από την προπόνηση

💪 Πλάνα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Άντερλεχτ.



✈️ Αποστολή στο Βέλγιο: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.#paokfc pic.twitter.com/JKNXNibNmC — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 12, 2026