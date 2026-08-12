ΠΑΟΚ: Το πανό για τον Κλεομένη και η ομιλία του Λίσι
Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.
Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι μίλησε στους παίκτες του, ενώ στις εξέδρες που θα είναι και οι φίλοι του Δικεφάλου για τον Κλεομένη, τον οπαδό της ομάδας που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά πριν λίγους μήνες.
Δείτε βίντεο από την προπόνηση
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💪 Πλάνα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Άντερλεχτ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 12, 2026
✈️ Αποστολή στο Βέλγιο: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.#paokfc pic.twitter.com/JKNXNibNmC
💪 Το Gazzetta στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Άντερλεχτ.
Αποστολή στο Βέλγιο: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.#paokfc pic.twitter.com/S1occdNEZ9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 12, 2026
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