Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου
Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τον κρίσιμο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.
Ο απεσταλμένος του Gazzetta στάθηκε στο πόσο σημαντικό θα είναι για τον οργανισμό του Δικεφάλου να πάρει την πρόκριση, αλλά και στην υπόθεση Κωνσταντέλια, όπου απαιτείται σεβασμός και ιδιαίτερη προσοχή απ' όλους.
Το σχόλιο του Τσορμπατζόγλου
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🗣️ Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στο Βέλγιο Δημήτρη Τσορμπατζογλου.#paokfc pic.twitter.com/uviXF2fQid— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 12, 2026
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