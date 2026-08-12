Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου

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Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου
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Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Βέλγιο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναφέρθηκε στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και την υπόθεση του Κωνσταντέλια.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τον κρίσιμο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στάθηκε στο πόσο σημαντικό θα είναι για τον οργανισμό του Δικεφάλου να πάρει την πρόκριση, αλλά και στην υπόθεση Κωνσταντέλια, όπου απαιτείται σεβασμός και ιδιαίτερη προσοχή απ' όλους.

Το σχόλιο του Τσορμπατζόγλου

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