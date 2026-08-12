Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ με υπέροχο γκολ του Λούκα Γιόβιτς, έπειτα από άριστη μετάβαση.

Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια του Παγκρητίου στο ημίχρονο του τελικού του Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ, έχοντας σκόρερ το «βαρύ πυροβολικό» της. Τον Λούκα Γιόβιτς!

Στο 38ο λεπτό ο Ρέλβας έκλεψε την μπάλα, Καλοσκάμης, Μαρίν και Κοϊτά... έκρυψαν την μπάλα, ο Ρουμάνος «σέρβιρε» στον Γιόβιτς, ο οποίος με άψογο σουτ νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρου.

Ο Σέρβος μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες των πρωταθλητών έτρεξε προς την Ενωσίτικη εξέδρα και άκουσε ρυθμικά το όνομα του για πρώτη φορά στη νέα σεζόν.

Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-0 της ΑΕΚ στο Super Cup