Αυλαία τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης που θα διεξαχθεί στην πισίνα του Σεν Ντενί, εκεί που το 2024 φιλοξενήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί έως και τις 16/8 με 22 αθλητές/τριες εκ των οποίων οι 13 θα αγωνιστούν την πρώτη κι όλας ημέρα σε έξι ατομικά και ένα ομαδικό αγώνισμα.

Τα 400μ μικτή ατομική είναι το αγώνισμα που θα διεξαχθεί πρώτο από όλα και η χώρα μας θα έχει τρεις εκπροσώπους: στις 10.36 ώρα Ελλάδας θα αγωνιστεί ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι Απόστολος Παπαστάμος στην 6η διαδρομή της 2ης σειράς. Με 4:14.37 έχει την 8η καλύτερη επίδοση και θα επιδιώξει βεβαίως να προκριθεί στον τελικό. Στην ίδια σειρά και στην 2η διαδρομή θα «πέσει» ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, ο οποίος με 4:16.62 έχει τον 10ο χρόνο συνολικά. Το 2024 είχε προκριθεί στον τελικό. Στο αγώνισμα θα έχουμε και τρίτη εκπροσώπηση με τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο (10:42 στην 3η σειρά και 1η διαδρομή) με επίδοση 4:18.28 (13η ανάμεσα στους 26 κολυμβητές που έχουν δηλωθεί).

Το 2024 στο Βελιγράδι (που η Ελλάδα πανηγύρισε συνολικά 17 μετάλλια), πρωταθλητής Ευρώπης είχε αναδειχτεί και ο Στέργιος Μπίλας στα 50μ πεταλούδα. Στις 11.22 θα «πέσει» στην 2η διαδρομή της 8ης σειράς και με επίδοση 23.00 είναι ο 13ος καλύτερος στους 77 που έχουν δηλωθεί. Νωρίτερα στις 10.54 η Άννα-Αυγούστα Βλάχου θα κολυμπήσει στη 3η διαδρομή της 3ης σειράς στα 100μ ελεύθερο. Με χρόνο 55.03 είναι 33η στις 55.

Στις 11.26 η Ελένη Αντωνιάδου θα συμμετάσχει στην 1η σειρά (8η διαδρομή) των 200μ ύπτιο με 2:13.91 (24η στις 29). Είναι η παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, όπως και της Βλάχου.

Δυο συμμετοχές έχουμε και στα 100μ πρόσθιο: πρώτος θα αγωνιστεί στις 11.45 ο Μάριος Ζαφειρόπουλος (3η σειρά., 3η διαδρομή, με 1:01.65 είναι 53ος στους 71) και στις 11.57 ο Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας, με τον πρόσφατο τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στους έφηβους (Μόναχο). Το 2024 στο Παρίσι αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα παίρνει το «βάπτισμα του πυρός» σε ευρωπαϊκό ανδρών. Θα βρίσκεται στην 7η σειρά, 7η διαδρομή και είναι ο 17ος καλύτερος με 59.77.

Στις 12.25 θα εμφανιστεί η ελληνική τετράδα στην 4x200μ ελεύθερο με τους Ανδρέα Βαζαίο, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Δημήτρη Μάρκου (1η σειρά, 0 διαδρομή).

Το πρόγραμμα από ελληνικής πλευράς θα κλείσει στις 13.07 η Άρτεμις Βασιλάκη που θα κολυμπήσει στα προκριματικά των 800μ ελεύθερο. Είναι η 7η καλύτερη στις 21 με 8:32.29 και θα λάβει μέρος στην 3η σειρά (6η διαδρομή). Πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων

Δευτέρα 10 Αυγούστου

Προκριματικά

10.30: 400μ. μικτή ατομική ανδρών (Παπαστάμος, Γιουρτζίδης, Βλαχογιαννάκος)

10.54: 100μ. ελεύθερο γυναικών (Βλάχου)

11.22: 50μ. πεταλούδα ανδρών (Μπίλας)

11.26: 200μ. ύπτιο γυναικών (Αντωνιάδου)

10.45: 100μ. πρόσθιο ανδρών (Ντούμας, Ζαφειρόπουλος)

4×200μ. ελεύθερο γυναικών

12.25: 4x200μ. ελεύθερο ανδρών (Ελλάδα)

13.07: 800μ. ελεύθερο γυναικών (Βασιλάκη)

7.30μ.μ.