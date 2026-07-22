Ο Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι θα είναι από τα μεγάλα ονόματα στο open water στα νερά του Σηκουάνα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού και ο Ιταλός ολυμπιονίκης θυμήθηκε την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων.

To ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου ξεκινά στο Παρίσι στις 31 Ιουλίου και μαζί τα αγωνίσματα του open water (κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας).

Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 έτσι και τώρα τα αγωνίσματα του open water (5χλμ., 10χλμ., 3χλμ. knockout και τα μεικτά) θα γίνουν στα νερά του ποταμού Σηκουάνα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η ποιότητα των νερών του ήταν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους διοργανωτές, με τη γαλλική κυβέρνηση να δαπανά τεράστια ποσά προκειμένου ο ποταμός να καθαριστεί, όσο ήταν δυνατόν για τους αθλητές της μαραθώνιας κολύμβησης και του τριάθλου.

Ο Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι θα αγωνισιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού και ο Ιταλός ολυμπιονίκης, πρωταθλητής κόσμου κι Ευρώπης στην κλασική κολύμβηση και στο open water, φέρνει στη μνήμη του τη συμμετοχή του στα 10χλμ. open water στο «Παρίσι 2024», όπου κατέλαβε την 9η θέση, ακριβώς μπροστά από τον Άλκη Κυνηγάκη.

«Αν είσαι στη Σαρδηνία, κολυμπάς και βλέπεις ψάρια. Αν όμως είσαι στον Σηκουάνα...», είπε με νόημα ο τριάντα ενός ετών κολυμβητής στο podcast Jeantoneria και συμπλήρωσε «έβαζες το κεφάλι σου μέσα στο νερό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα, ήταν το απόλυτο σκοτάδι, δεν μπορούσα να δω τον αγκώνα μου» .

Αναφερόμενος στις συνθήκες που έγινε ο αγώνας των Ολυμπιακών Αγώνων στον Σηκουάνα, ο Γκριγκόριο Παλτρινιέρι τόνισε: «Πήγαμε μέσα και κολυμπήσαμε χωρίς να έχουμε δοκιμάσει τη διαδρομή. Οι κολυμβητές βρέθηκαν να κολυμπούν μέσα σε νερά αποχέτευσης και όταν βρισκόμασταν κοντά στην πλαϊνή αποβάθρα, υπήρχαν θάμνοι που προκάλεσαν περαιτέρω προβλήματα, γδαρθήκαμε εντελώς .

Ήταν μια όμορφη τοποθεσία, αλλά για τους θεατές, για εμάς δεν ήταν κατάλληλη. Σε έναν παραπόταμο του Σηκουάνα μάς είπαν: "Αυτό είναι το μέρος όπου θα επιπλέετε" και υπήρχε μια νεκρή γάτα στη γραμμή εκκίνησης. Πήγαν με το δίχτυ και τη τράβηξαν μακριά» .