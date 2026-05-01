Ο Άλκης Κυνηγάκης από τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου open water της Σαρδηνίας, εξασφάλισε την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

O Άλκης Κυνηγάκης πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς στον αγώνα των 10 χλμ. open water του παγκοσμίου κυπέλλου στον κόλπο Αράντσι της Σαρδηνίας.

Ο 28χρονος κολυμβητής τερμάτισε στη 12η θέση σε 1ώρ.49:26,90 και εξασφάλισε την παρουσία του του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Παρίσι (4-8 Αυγούστου).

Ο Άγγελος Χριστοδούλου τερμάτισε στη 35η θέση σε 1ώρ.51:54,20, στην 49η ήταν ο Φίλιππος Θεοφιλόπουλος σε 1ώρ.53:15,00, ενώ ο Κωνσταντής Χουρδάκης, που έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα του.

Νικητής αναδείχθηκε ο Γάλλος, Σάσα Βελί σε 1ώρ.49:07.50, τον ακολούθησαν ο συμπατριώτης του Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ σε 1ώρ.49:07,80 και ο Ιταλός, Αντρέα Φιλαντέλι σε 1ώρ.49:08.30.

Στον αγώνα των 10 χλμ. των γυναικών η Γεωργία Μακρή, η οποία έχει επίσης την πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατέλαβε την 29η θέση με 2ώρ.00:54,30.

Η Σοφία-Ολίβια Κάρρας πήρε την 38η θέση (2ώρ.01:01, 10), η Μαρία Γκάζκα την 59η (2ώρ.10:31,20), αντίθετα η Ελισάβετ Ναστοπούλου δεν τερμάτισε.

Η Μοέσα Τζόνσον από την Αυστραλία, 2η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, πήρε τη νίκη σε 1ώρ.54:12,10 και την τριάδα συμπλήρωσαν η Ισπανίδα, Αντζελα Μαρτίνεζ (1ώρ.54,37:20) και η Γαλλίδα, Καρολίν-Λαουρέ Ζουίς (1ώρ.54:38,60).

