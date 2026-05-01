Κυνηγάκης: Εξασφάλισε την πρόκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι
O Άλκης Κυνηγάκης πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς στον αγώνα των 10 χλμ. open water του παγκοσμίου κυπέλλου στον κόλπο Αράντσι της Σαρδηνίας.
Ο 28χρονος κολυμβητής τερμάτισε στη 12η θέση σε 1ώρ.49:26,90 και εξασφάλισε την παρουσία του του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Παρίσι (4-8 Αυγούστου).
Ο Άγγελος Χριστοδούλου τερμάτισε στη 35η θέση σε 1ώρ.51:54,20, στην 49η ήταν ο Φίλιππος Θεοφιλόπουλος σε 1ώρ.53:15,00, ενώ ο Κωνσταντής Χουρδάκης, που έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα του.
Νικητής αναδείχθηκε ο Γάλλος, Σάσα Βελί σε 1ώρ.49:07.50, τον ακολούθησαν ο συμπατριώτης του Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ σε 1ώρ.49:07,80 και ο Ιταλός, Αντρέα Φιλαντέλι σε 1ώρ.49:08.30.
Στον αγώνα των 10 χλμ. των γυναικών η Γεωργία Μακρή, η οποία έχει επίσης την πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατέλαβε την 29η θέση με 2ώρ.00:54,30.
Η Σοφία-Ολίβια Κάρρας πήρε την 38η θέση (2ώρ.01:01, 10), η Μαρία Γκάζκα την 59η (2ώρ.10:31,20), αντίθετα η Ελισάβετ Ναστοπούλου δεν τερμάτισε.
Η Μοέσα Τζόνσον από την Αυστραλία, 2η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, πήρε τη νίκη σε 1ώρ.54:12,10 και την τριάδα συμπλήρωσαν η Ισπανίδα, Αντζελα Μαρτίνεζ (1ώρ.54,37:20) και η Γαλλίδα, Καρολίν-Λαουρέ Ζουίς (1ώρ.54:38,60).
