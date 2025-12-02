Ο Σίσκος πέρασε στον τελικό στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό 25άρας
Ο Απόστολος Σίσκος κάνοντας σωστή διαχείριση στις δυνάμεις του και με ένα εντυπωσιακό τελευταίο 50άρι, εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/12, 20:17, ΕΡΤ 2 Σπορ).
Ο Έλληνας πρωταθλητής συνδύασε την πρόκριση με ένα δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ νέων μέσα στην ίδια ημέρα, στον πρωινό προκριματικό βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από το 1:51.80 στο 1:51.25 και τώρα για πρώτη φορά κατέβηκε το 1:51, φθάνοντας στο 1:50.99, πλησιάζοντας περισσότερο στο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών του Απόστολου Χρήστου (1:50.77).
Ο Σίσκος πέρασε στον τελικό με τον 6ο καλύτερο χρόνο, όμως όπως σημείωσε μετά την πρόκριση στην ΕΡΤ 2 Σπορ, «στον τελικό ο καθένας έχει την ευκαιρία του».
Η οκτάδα του τελικού
- 1.Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:48.84
- 2.Μιούεν Τομά (Γαλλία) 1:49.11
- 3.Λούκε Γκρίνμπακ (Τσεχία) 1:49.77
- 4.Γιάν Τσέικα (Τσεχία) 1:49.77
- 5.Λορέντζο Μόρα (Ιταλία) 1:50.39
- 6.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:50.99
- 7.Μπένεντεκ Κόβατς (Ουγγαρία) 1:51.08
- 8.Ιβάν Μαρτίνεζ Σότα (Ισπανία) 1:51.08
