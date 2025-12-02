O Aπόστολος Σίσκος κατεβάζοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών στα 200μ. ύπτιο στο 1:50.99, πήρε την πρόκριση στον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας.

Ο Απόστολος Σίσκος κάνοντας σωστή διαχείριση στις δυνάμεις του και με ένα εντυπωσιακό τελευταίο 50άρι, εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/12, 20:17, ΕΡΤ 2 Σπορ).

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνδύασε την πρόκριση με ένα δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ νέων μέσα στην ίδια ημέρα, στον πρωινό προκριματικό βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από το 1:51.80 στο 1:51.25 και τώρα για πρώτη φορά κατέβηκε το 1:51, φθάνοντας στο 1:50.99, πλησιάζοντας περισσότερο στο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών του Απόστολου Χρήστου (1:50.77).

Ο Σίσκος πέρασε στον τελικό με τον 6ο καλύτερο χρόνο, όμως όπως σημείωσε μετά την πρόκριση στην ΕΡΤ 2 Σπορ, «στον τελικό ο καθένας έχει την ευκαιρία του».

Η οκτάδα του τελικού