O Ανδρέας Βαζαίος πήρε την πρόκριση με τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά στα 100μ. μικτή ατομική στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Ο Ανδρέας Βαζαίος έπειτα από την απουσία 18 περίπου μηνών από τους αγώνες, επέστρεψε δριμύτερος και στην αγαπημένη του 25άρα πισίνα έδειξε ικανός να διεκδικήσει το 11ο μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μετά την προθέρμανση στα 50μ. πεταλούδα, ο Βαζαίος ήταν εντυπωσιακός στα προκριματικά στα 100μ. μικτή ατομική και σημειώνοντας 52.09 πέρασε με τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας και το βράδυ της Τετάρτης (3/12, 21:25) θέλει να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό.

Ο 31χρονος κολυμβητής πρωτοεμφανίστηκε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στην Κοπεγχάγη το 2017 και έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια σε ατομικό και ένα σε ομαδικό (τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα) τα περισσότερα από κάθε άλλον Έλληνα κολυμβητή.

Ο Βαζαίος, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης με 51.47 από το παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας στη Μελβούρνη το 2022, στα 100μ. μικτή ατομική ήταν 2ος στο Καζάν το 2021 και 3ος στη Νετάνια το 2021, στη Γλασκώβη το 2019 και στο Οτοπένι το 2023.

Ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε δηλώσει συμμετοχή στα 100μ. μικτή ατομική, τελικά δεν πήρε μέρος.

Πρόκριση με πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου στα 100μ. μικτή ατομική

Η Νικόλ Παυλοπούλου κατάφερε να συνδυάσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά στα 100μ. μικτή ατομική γυναικών, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια σημειώνοντας 1:00.01 κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών που είχε σημειώσει η ίδια με 1:01.12 πριν από ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 2 Νοεμβρίου στο Χαλάνδρι.

Η Παυλοπούλου πήρε την πρόκριση με τη 16η επίδοση και στον βραδινό ημιτελικό γύρο (21:16) θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει επίδοση κάτω από το ένα λεπτό.

Πανελλήνιο ρεκόρ, χωρίς πρόκριση ο Μάρκος στα 200μ. ελεύθερο

Γλυκόπικρη γεύση άφησε στον Δημήτρη Μάρκο η συμμετοχή του στα 200μ. ελεύθερο, καθώς με επίδοση στο 1:43.82 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ, όμως δεν ήταν αρκετό για να του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο Μάρκος κατεβαίνοντας για πρώτη φορά το 1:44, κατέρριψε τη δική του πανελλήνια επίδοση του 1:44.05 που είχε σημειώσει στις 8 Δεκεμβρίου 2023 στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Οτοπένι.

Ο Μάρκος πήρε την 23η θέση στην κατάταξη, όμως η πρόκριση στη 16άδα έφθασε μέχρι και τη 19η θέση, υπέρ του Δανού, Όλιβερ Σόγκαρντ-Άντερσεν με 1:43.44, καθώς πιο πάνω στην κατάταξη υπήρχαν τρεις κολυμβητές από τη Μεγάλη Βρετανία κι άλλοι τέσσερις από τη Λιθουανία, όμως μόνο οι δύο ταχύτεροι ανά χώρα προκρίνονται.