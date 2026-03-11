Ο τεχνικός διευθυντής και... σημαία του Παναιτωλικού, Μάκης Μπελεβώνης, με ανάρτησή του έκανε ειδική αναφορά στους «αφανείς εργάτες αυτής της 100ετηρίδας».

Ο Μάκης Μπελεβώνης είναι από τους ανθρώπους που έχουν «συνδέσει» το όνομά τους με τον Παναιτωλικό όσο λίγοι, καθώς αποτελεί εμβληματικό αρχηγό και «σημαία» του Τίτορμου, με προσφορά 25ετίας στο σύλλογο, ως ποδοσφαιριστής και στέλεχος της ΠΑΕ.

Ο νυν τεχνικός διευθυντής του κλαμπ με ανάρτηση του στα Social Media θέλησε να σταθεί στην προσφορά των... αφανών ηρωών. Στους φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, γιατρούς, συντηρητές γηπέδων και υπαλλήλους γραφείων, οι οποίοι έβαλαν το «λιθαράκι» τους για να είναι μεγάλος ο Παναιτωλικός.

Στην ανάρτηση του ο Μάκης Μπελεβώνης έβαλε φωτογραφία από την άνοδο στη Νέα Σμύρνη μαζί με τον επί σειρά ετών φροντιστή της ομάδας, Νίκο Μπαρμπάκη.

Η ανάρτηση του Μάκη Μπελεβώνη

«Ως αρχηγός της ομάδας σε δύο ιστορικές ανόδους κι άνθρωπός της για πάνω από 25 χρόνια θέλω να ευχαριστήσω τους αφανείς εργάτες αυτής της 100ετηρίδας.

Φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, γιατρούς, συντηρητές γηπέδων κι υπαλλήλους γραφείων της ομάδας.

Πάντα μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για να είναι μεγάλος ο Παναιτωλικός».