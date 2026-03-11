Ο Σκωτσέζος μπακ του Γκρεγκ Τέιλορ αναφέρθηκε στον Ραζβάν Λουτσέσκου και στο βαρύ πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.

Συνέντευξη στην πατρίδα του παραχώρησε ο Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ μίλησε για τη διαχείριση του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και στα πολλά παιχνίδια και ταξίδια που έχει η ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο 28χρονος αριστερός μπακ (17 συμμετοχές, 1 ασίστ με τον Δικέφαλο) στην εκπομπή Scottish Football Social Club:

Για την πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ: «Είμαστε σε καλό δρόμο. Βρισκόμαστε στον τελικό του Κυπέλλου που θα γίνει στα τέλη του Απριλίου και είμαστε δυο βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Την Κυριακή παίξαμε με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και το ντέρμπι έληξε ισόπαλο 0-0. Είμαστε σε καλό δρόμο και αγωνιστικά. Στο πρωτάθλημα έχουμε μπροστά μας τα playoffs, όπου θα παίξουμε οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας, εντός και εκτός έδρας. Έχουμε μπροστά μας ένα συναρπαστικό τέλος στην σεζόν».

Για την προσαρμογή του: «Πιστεύω ότι πλέον είμαι πολύ καλά. Έχω παίξει λίγο περισσότερο το τελευταίο διάστημα, ο προπονητής κάνει αλλαγές και χρησιμοποιεί αρκετούς παίκτες. Αυτό που ισχύει είναι πως στον ΠΑΟΚ φέτος όλοι μπορούν να πουν ότι έχουν συμβάλλει προς την επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Για να είμαι δίκαιος έχει γίνει πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή, αλλά κι από εμάς τους παίκτες. Είχαμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως συνέβη και στην Σέλτικ το ίδιο. Δουλέψαμε πολύ και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο».

Για την ελληνική κουλτούρα, το αγαπημένο του φαγητό κι αν έχει μάθει ελληνικά: «Όχι, δεν έχω καταφέρει να μάθω ελληνικά. Είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα. Γνωρίζω μόνο τα βασικά, δηλαδή "καλημέρα", "γεια σου", "τι κάνεις;". Αυτό που με έχει βοηθήσει πολύ στην Θεσσαλονίκη είναι ότι οι περισσότεροι μιλάνε αγγλικά και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τυχερός με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ο προπονητής σε όλες τις αναφορές του για τις τακτικές ή στις προπονήσεις και όχι μόνο, αναφέρεται μόνο στα αγγλικά σε όλους, οπότε και σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, αισθάνομαι τυχερός.

Η ελληνική κουζίνα είναι καταπληκτική. Είμαι τυχερός που εδώ είναι όλα τόσο φρέσκα. Στα αρτοποιεία, στα κρεοπωλεία, παντού. Ξέρω ότι όλα αυτά μπορώ να τα βρω και στην Σκωτία, αλλά η ποιότητα των προϊόντων εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Στην Θεσσαλονίκη βρήκα την αγάπη μου για την μαγειρική. Είναι μια καινούργια αγάπη αυτή που έχω βρει εδώ για την μαγειρική».

Για τα συνεχόμενα ταξίδια: «Νομίζω ότι το μισό πρωτάθλημα διεξάγεται στην Αθήνα! Έτσι πετάμε πολύ συχνά για τα παιχνίδια εκτός έδρας, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έχουμε παίξει στη Λιβαδειά που είναι μια μικρή πόλη, όπου έπρεπε να πάρουμε το αεροπλάνο για την Αθήνα και μετά από εκεί περίπου τρεις ώρες με το λεωφορείο για να φτάσουμε. Αυτό το παιχνίδι εκεί ήταν ένα πολιτισμικό σοκ για μένα! Ευτυχώς δεν θα παίξουμε ξανά εκεί φέτος, αφού στα playoffs θα παίξουμε μόνο στην Αθήνα τα τρία εκτός έδρας παιχνίδια».

Για τα playoffs στην Ελλάδα: «Συνεχίζεις με τους ίδιους βαθμούς που μάζεψες στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια. Την περσινή σεζόν στο τέλος της κανονικής σεζόν ήταν 9-10 πόντους μπροστά και ήταν μια απογοητευτική σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Φέτος είμαστε κοντά, μόλις δυο βαθμούς από την πρώτη θέση, ενώ έχουμε και τον τελικό Κυπέλλου. Είμαι ενθουσιασμένος για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν».



