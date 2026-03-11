Ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα ταξίδεψε για να δει το ματς με τη Νιούκαστλ αλλά κατέληξε στο Έξετερ-Λίνκολν...

Η Νιούκαστλ έφτασε κοντά σε μια τεράστια νίκη ενάντια στην Μπαρτσελόνα αλλά οι Καταλανοί γλίτωσαν με πέναλτι στο τέλος, κάνοντας τους χιλιάδες οπαδούς τους που ταξίδεψαν στην Αγγλία να χαμογελάσουν έστω και στο φινάλε.

Ένας εξ αυτών ωστόσο, βρισκόταν μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στο Έξετερ. Ο λόγος; Το γήπεδο του συλλόγου λέγεται St James Park, όπως ακριβώς εκείνο της Νιούκαστλ (παρά μία απόστροφο), με τον φίλο των Μπλαουγκράνα να το μπερδεύει με εκείνο των Καρακαξών και να καταλήγει αλλού γι' αλλού!

Το περιστατικό έκαναν γνωστό οι άνθρωποι της ομάδας της League One, η οποία την ίδια ώρα σχεδόν υποδεχόταν τη Λίνκολν. Όπως ανέφεραν οι Grecians, ο Ισπανός έφτασε στα τουρνικέ του γηπέδου όπου έγινε αντιληπτό το λάθος, με τους ιθύνοντες της Έξετερ να φροντίζουν να του εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον δικό τους αγώνα...

Η σχετική δημοσίευση αναφέρει:

Ήταν μια ιστορία για δύο πόλεις και δύο πολύ διαφορετικά ποδοσφαιρικά γήπεδα για έναν οπαδό της Μπαρτσελόνα που εμφανίστηκε στο λάθος St James Park χθες το βράδυ. Ο Ισπανός υποστηρικτής, που ταξίδεψε στο Ντέβον από το Λονδίνο, έφτασε στις θύρες της κερκίδας Adam Stansfield του γηπέδου,, περιμένοντας να δει την ομάδα του να αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ. Μόνο όταν έδειξε το εισιτήριό του στο προσωπικό, συνειδητοποίησε το λάθος του. Τελικά όμως είδε ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι της Έξετερ του εξασφάλισαν εισιτήριο για τον αγώνα με τη Λίνκολν, κάτω από τα φώτα του «αληθινού» St James Park.

Ο Άνταμ Σπένσερ, υπεύθυνος Εμπειρίας Φιλάθλων, δήλωσε:

«Ένας από τους εθελοντές μας ήρθε στο γραφείο για να μας πει ότι αυτός ο τύπος είχε εμφανιστεί περιμένοντας να δει την Μπαρτσελόνα. Τα αγγλικά του δεν ήταν πολύ καλά, αλλά απ’ ό,τι καταλάβαμε είχε έρθει από το Λονδίνο. Υποθέτω ότι έβαλε στο κινητό του St James Park και απλώς ακολούθησε τις οδηγίες. Ήταν αρκετά απογοητευμένος και λίγο ντροπιασμένος. Έτσι του βρήκαμε ένα εισιτήριο και είδε έναν αγώνα στο πραγματικό St James Park. Θα είναι ευπρόσδεκτος να ξανάρθει όποτε θέλει».