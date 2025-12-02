Ντουντουνάκη: Σε μπαράζ η πρόκριση στον τελικό στο ευρωπαϊκό 25άρας
Η Άννα Ντουντουνάκη θα χρειαστεί να κάνει μια επιπλέον κούρσα προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στα 50μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας.
Η 30χρονη κολυμβήτρια, που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα στην 25άρα πισίνα, στον ημιτελικό γύρο με επίδοση στα 25.25 πήρε την 4η θέση στην 1η σειρά και μετά την ολοκλήρωση και της 2ης σειράς, η Νέζα Κλάντσαρ από τη Σλοβενία, σημειώνοντας τον ίδιο χρόνο βρέθηκε με την κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού στην 8η θέση.
Έτσι οι δυο τους θα δώσουν αγώνα μπαράζ, που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίστηκε να γίνει στις 21:40 ώρα Ελλάδας και στο τέλος του προγράμματος της 1ης ημέρας, με τη νικήτρια να πάρει το 8ο εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης (3/12, 20:00)
Οι επτά σίγουρες του τελικού
- 1.Μπερίλ Κασταλντελό (Γαλλία) 25.00
- 2.Μαρτίνε Ντάμποργκ (Δανία) 25.06
- 3.Αντζελίνα Κόλερ (Γερμανία) 25.06
- 4.Ρος Βανοτερντάικ (Βέλγιο) 25.06
- 5.Μάικε ντε Βαρντο (Ολλανδία) 25.09
- 6.Σίλβια ντι Πιέτρο (Ιταλία) 25.10
- 7.Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) 25.16
