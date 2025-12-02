Ο Απόστολος Σίσκος δεν αντιμετώπισε προβλήματα, προκειμένου να περάσει στα ημιτελικά στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Ο Απόστολος Σίσκος εξασφάλισε μια άνετη πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας, τη 2η για την εθνική ομάδα μετά και την πρόκριση από την Άννα Ντουντουνάκη στα 50μ. πεταλούδα.

Ο Σίσκος βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ από το 1:51.80 στο 1:51.25 εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» με τον 8ο καλύτερο χρόνο και το βράδυ της Τρίτης (2/12, 21:10) έχει την ευκαιρία να μπει στην οκτάδα του τελικού.

Στην πρώτη του κούρσα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ο Σίσκος στάθηκε στην έλλειψη 25άρας πισίνας για προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όμως εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Συνολικά πέντε κολυμβητές σημείωσαν χρόνο κάτω από το 1:51 στα προκριματικά, με ταχύτερο τον Γάλλο, Μεουέν Τομά (1:50.19).

Ο Βαζαίος επέστρεψε στη δράση

Στα σημαντικά της πρεμιέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ήταν η επανεμφάνιση του Ανδρέα Βαζαίου στην αγωνιστική δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.

Ο 31χρονος κολυμβητής αγωνίστηκε στα 50μ. πεταλούδα και με χρόνο στα 23.04 κατέλαβε την 24η θέση, σε μια προθέρμανση για τη συμμετοχή του στα 100μ. μικτή ατομική.

Ο Βαζαίος είναι ο πλέον επιτυχημένος Έλληνας κολυμβητής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 25άρας πισίνας, με εννέα συνολικά μετάλλια και τα τέσσερα από αυτά έχουν έρθει στα 100μ. μικτή ατομική, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα.

Διπλή ελληνική συμμετοχή υπήρξε στα 400μ. ελεύθερο ανδρών, ο Δημήτρης Μάρκος με 3:41.31 κατέλαβε τη 17η θέση.

Ο «Βενιαμίν» της εθνικής ομάδας ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης, στον ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, με 3:50.37 ήταν στην 47η θέση, σε σύνολο 60 αθλητών.

Το απογευματινό πρόγραμμα

(20:00) ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

400μ. ελεύθερο Γυναικών ΤΕΛΙΚΟΣ

400μ. ελεύθερο Ανδρών ΤΕΛΙΚΟΣ

50μ. πεταλούδα Γυναικών Ημιτελικοί (Ντουντουνάκη)

50μ. πεταλούδα Ανδρών Ημιτελικοί

100μ. πρόσθιο Γυναικών Ημιτελικοί

100μ. πρόσθιο Ανδρών Ημιτελικοί

200μ. ύπτιο Γυναικών Ημιτελικοί

200μ. ύπτιο Ανδρών Ημιτελικοί (Σίσκος)

4Χ50μ. ελεύθερο Γυναικών ΤΕΛΙΚΟΣ

4Χ50μ. ελεύθερο Ανδρών ΤΕΛΙΚΟΣ



