Οι αθλητές και αθλήτριες κάνουν κάλεσμα στο κόσμο να συμμετάσχει στην εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Αιμοδοτών της ΚΟΕ, στη μνήμη του Άνταμ Μάντη.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές της κολύμβησης στέλνουν το μήνυμα για μία πράξη ζωής: «Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, γινόμαστε πνοή ζωής».

Και καλούν όσους και όσες μπορούν, να γίνουν κρίκοι της μεγάλης αυτής αλυσίδας ζωής και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για την εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αθλητή μας, Άνταμ Μαντή.

Το ραντεβού είναι για την προσεχή Κυριακή 1 Νοεμβρίου στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 236, 17672 Καλλιθέα, Αθήνα) και ώρες 09:30 – 13:30 πμ.

Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Αιμοδοτών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που διατηρεί τη δική του Τράπεζα Αίματος στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών. Το απόθεμα αυτό αποτελεί μια κοινή «ομπρέλα» προστασίας και ένα πολύτιμο αποθεματικό ζωής που ανήκει σε ολόκληρη την οικογένεια της ΚΟΕ, έτοιμο να καλύψει κάθε μέλος μας σε περίπτωση ανάγκης.

Το προσκλητήριο από την Γεωργία Δαμασιώτη, τον Γιώργο Κάλανδρο και την Κωνσταντίνα-Ανδριάνα Γκόβαρη