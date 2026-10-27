Εκτός διοίκησης η ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας με απόφαση της ΓΓΑ

Σημαντικές εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε την έκπτωση της διοίκησής της.

Η υπόθεση ξεκίνησε από μια καταγγελία που έφτασε στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας στις 4 Φεβρουαρίου 2026, από τη ΓΓΑ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε τέσσερις μήνες για να εξετάσει την καταγγελία και να βγάλει απόφαση. Σύμφωνα όμως με τη ΓΓΑ η προθεσμία πέρασε χωρίς να υπάρξει απόφαση.

Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής θεωρήθηκαν έκπτωτα από τις 5 Ιουνίου 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έπρεπε μέσα σε 15 ημέρες να επιβεβαιώσει επίσημα την απομάκρυνσή τους κάτι που σύμφωνα με τη ΓΓΑ δεν έκανε. Για τον λόγο αυτό, η ΓΓΑ έκρινε έκπτωτη και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας με ημερομηνία την 21η Ιουνίου 2026.

Πριν πάρει την απόφασή της η ΓΓΑ ζήτησε εξηγήσεις από την Ομοσπονδία. Η ΕΟΞ έστειλε την απάντησή της στις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά η ΓΓΑ έκρινε ότι δεν ήταν αρκετή.

Η απόφαση αφορά τη διοίκηση που εκλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Περιλαμβάνει και την αλλαγή που έγινε τον Ιούνιο του 2026, μετά την παραίτηση του προέδρου Ιπποκράτη Μανουδάκη. Τότε πρόεδρος ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Χρήστος Κουρούσης.

Πάντως η απόφαση δεν εξετάζει αν η καταγγελία είναι βάσιμη. Αφορά το γεγονός ότι σύμφωνα με τη ΓΓΑ, δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες και οι υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

