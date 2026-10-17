Kυριάκος Γιαννόπουλος στο Gazzetta: «Έχω την αίσθηση πως έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες προπόνησης της Βασιλάκη»

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος μίλησε στο Gazzetta για το θέμα της καθημερινής προπόνησης που αντιμετωπίζει η Άρτεμις Βασιλάκη στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου.

Η Άρτεμις Bασιλάκη εδώ και κάποιες ημέρες επέστρεψε στις προπονήσεις στο νερό, παρά την ιατρική γνωμάτευση για δεκαήμερη αποχή από κάθε δραστηριότητα, μετά τον τραυματισμό σε δάχτυλο το αριστερού χεριού, αποτέλεσμα του συνωστισμού στο διάδρομο στη διάρκεια προπόνησής της στο κολυμβητήριο Ηρακλείου στο Λίντο.

Η 20χρονη πρωταθλήτρια του ελεύθερου, μη θέλοντας να χάσει κι άλλες μέρες από το στάδιο της προετοιμασίας της, κάποιες από τις πρωινές της προπονήσεις γίνονται στην 25άρα πισίνα στο Παγκρήτιο Κολυμβητήριο, όμως το πρόβλημα με τον συνωστισμό στο Λίντο παραμένει.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ζητώντας την άποψή του για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κολυμβήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου, η οποία το καλοκαίρι κολύμπησε σε τρεις τελικούς στις αποστάσεις του ελεύθερου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι και έφθασε μέχρι την 4η θέση στα 800μ. ελεύθερο.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, μας είπε σχετικά: «Αρχικά θα πρέπει να πω ότι η Άρτεμις πέρα από μια πολύ καλή αθλήτρια, είναι και συνεπής αθλήτρια. Η Ομοσπονδία δεν έχει αρνηθεί και δεν πρόκειται να αρνηθεί ό,τι ζητήσουν η ίδια και ο προπονητής της, είτε πρόκειται για την προετοιμασία της, είτε για όποιο άλλο θέμα.

Όμως δεν θα πρέπει να συγχέουμε την προετοιμασίας της αθλήτριας, με τις ανάγκες του συλλόγου της, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. To κολυμβητήριο του Ηρακλείου είναι το μοναδικό με 50άρα πισίνα που λειτουργεί στην Κρήτη, χρειάζεται όλες οι πλευρές να είναι καλοπροαίρετες για να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες στην προπόνηση και στην κατανομή των διαδρομών.

Υπάρχει κολυμβητής στον κόσμο αθλητής που προπονείται μόνος του στη διαδρομή; Η Βασιλάκη δεν έχει πρόβλημα στις πρωινές της προπονήσεις, το θέμα είναι το απόγευμα, όπου θα πρέπει στη μοναδική εγκατάσταση να καλύπτονται οι ανάγκες των σωματείων, όμως έχω την αίσθηση πως ο συνθήκες προπόνησης της Βασιλάκη έχουν βελτιωθεί.

Από την άλλη αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στον Τρίτωνα για τις επιτυχίες του κι αυτές ήρθαν δουλεύοντας κάτω από τις ίδιες δύσκολες συνθήκες. Όμως επαναλαμβάνω πως είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.

Πρέπει όλες οι πλευρές να είναι καλοπροαίρετες, προκειμένου να βρίσκονται οι καλύτερες δυνατές λύσεις, ναι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης, γιατί με τα αποτελέσματά της είναι η κορυφαία στην Ελλάδα».

Ανδρουλάκης: «Η ευθύνη ανήκει στο σωματείο της»

Το Gazzetta ζήτησε την άποψη και από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης, Γιώργο Ανδρουλάκη, για το θέμα της κατανομής των διαδρομών στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) στο Λίντο.

Ο Τρίτων Ηρακλείου, με βάση τη βαθμολογία, δικαιούται να έχει 11,1 ώρες καθημερινά χρήσης του κολυμβητηρίου στο Λίντο, όμως αυτές μειώθηκαν στις 7,5 ώρες, δημιουργώντας το πρόβλημα με το συνωστισμό και το πρόβλημα στην καθημερινότητα της Βασιλάκη.

Θέσαμε το θέμα στον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης, με τον Γιώργο Ανδρουλάκη να δηλώνει: «Τη θέση μας την έχουμε εκφράσει κι επίσημα, την ευθύνη έχει ο σύλλογός της. Στο ΕΑΚΗ θα πρέπει να εξυπηρετούμε έντεκα σωματεία, καθημερινά μοιράζονται 49,5 ώρες σε όλα τα αθλήματα και λόγω της στενότητας και της έλλειψης εγκαταστάσεων αυτό μειώσαμε τις ώρες για τον Τρίτωνα στις 7,5 ώρες. Υπάρχει η εγκύκλιος της Ομοσπονδίας, με τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς ως Περιφερειακή Επιτροπή. Έτσι ο Τρίτων θα πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις ώρες, θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τη διαδρομή του, στέλνοντας κάποια παιδιά στο Παγκρήτιο».

