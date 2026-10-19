Ζαφείρης: «Πολύ σημαντική νίκη, δείξαμε χαρακτήρα»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ηρακλή με τον Χρήστο Ζαφείρη να χαρακτηρίζει πολύ σημαντική αυτή τη νίκη τονίζοντας πως οι «ασπρόμαυροι» την χρειαζόντουσαν.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 του Ηρακλή και να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Χρήστος Ζαφείρης μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς, την χρειαζόμασταν. Παρόλο που ήταν δύσκολο, δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξεκινήσαμε ιδανικά. Όμως, δείξαμε χαρακτήρα. Παλέψαμε και καταφέραμε να το γυρίσουμε. Στο τέλος, το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Δείχνουμε ότι είμαστε μια ενωμένη ομάδα και ότι παλεύουμε όλοι μαζί.

Το πιο σημαντικό είναι μείνουμε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε και να παλέψουμε. Μαζί με τις νίκες, στόχος είναι να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Μετά την ήττα από την Καλαμάτα, δουλέψαμε σκληρά και βάλαμε έναν στόχο. Οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί και πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».