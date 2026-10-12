Δωρεά τριών αμαξιδίων από την εταιρεία MEDICAL WISE Ο.Ε. στο ΟΑΚΑ και τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγρού Στίβου για τους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία.

Με σταθερό προσανατολισμό στη διαμόρφωση ενός αθλητικού περιβάλλοντος περισσότερο προσβάσιμου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) ενισχύει τις υποδομές και τις υπηρεσίες του, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΟΑΚΑ προχώρησε σε μια σημαντική συνεργασία με την εταιρεία MEDICAL WISE Ο.Ε., η οποία προσέφερε τρία αμαξίδια ελαφρού τύπου για την εξυπηρέτηση των αθλητριών και των αθλητών με αναπηρία στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών καθημερινής άθλησης.

Η συγκεκριμένη δωρεά, που περιλαμβάνει ένα αμαξίδιο QR, ένα D-CROSS και ένα LIGHT-SPORT, αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε έναν χώρο με αυξημένες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΚΑ και επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό. Η διαθεσιμότητα κατάλληλου εξοπλισμού διευκολύνει τις μετακινήσεις των αθλητών και την εξυπηρέτησή τους πριν και μετά την προπόνηση, ενισχύοντας την άνεση, την ασφάλεια και την αυτονομία τους στις εγκαταστάσεις.

Καθοριστική για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας υπήρξε η συμβολή του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Μιχάλη Τσιγώνια, με πρωτοβουλία του οποίου δρομολογήθηκε η συνεργασία, σε συνεννόηση με την MEDICAL WISE Ο.Ε. και τον Σωκράτη Λάγιο. Η διοίκηση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος συνεχίζει να δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που μετατρέπουν την προσβασιμότητα από διακηρυγμένη προτεραιότητα σε καθημερινή πρακτική, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιδιώκοντας ένα ΟΑΚΑ ανοιχτό σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Αναλυτικά:

«Στο ΟΑΚΑ, η προσβασιμότητα ενισχύεται μέσα από πράξεις φροντίδας και συνεργασίας.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία MEDICAL WISE Ο.Ε. και προσωπικά τον κ. Σωκράτη Λάγιο για την ευγενική προσφορά τριών αμαξιδίων ελαφρού τύπου -ενός QR, ενός D-CROSS και ενός LIGHT-SPORT- για την υποστήριξη των αθλητριών και των αθλητών με αναπηρία στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ.

Η MEDICAL WISE Ο.Ε., με εξειδίκευση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στα ορθοπεδικά προϊόντα και στα είδη υποστήριξης ανθρώπων με σοβαρή κινητική αναπηρία, προσφέρει με αυτή τη χορηγία μια ουσιαστική βοήθεια στην καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεών μας. Μια χειρονομία κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτου ενδιαφέροντος για την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΟΑΚΑ, κ. Μιχάλη Τσιγώνια, με πρωτοβουλία του οποίου ξεκίνησε και υλοποιήθηκε αυτή η συνεργασία. Η ευαισθησία, η κινητοποίηση και το προσωπικό του ενδιαφέρον μετέτρεψαν μια καθημερινή ανάγκη σε συγκεκριμένη πράξη προσφοράς προς την αθλητική οικογένεια.

Η διαθεσιμότητα κατάλληλων αμαξιδίων σε ένα κολυμβητικό συγκρότημα έχει ιδιαίτερη σημασία: υποστηρίζει τη μετακίνηση των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες, διευκολύνει τους συνοδούς και το προσωπικό και συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση πριν και μετά την προπόνηση. Με χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε αμαξιδίου και τις ανάγκες κάθε αθλητή, ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να ενισχύσει την άνεση, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια στην καθημερινή αθλητική εμπειρία.

Για εμάς, η προσβασιμότητα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Αφορά την πραγματική δυνατότητα κάθε ανθρώπου να φτάνει στην εγκατάσταση, να μετακινείται, να εξυπηρετείται και να συμμετέχει στην άθληση με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Το ΟΑΚΑ ενισχύει τις συνεργασίες του με επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς που μοιράζονται αυτή την αντίληψη, δημιουργώντας ουσιαστικές συνέργειες προς όφελος των αθλητριών και των αθλητών. Κάθε τέτοια προσφορά συμπληρώνει την καθημερινή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στις υποδομές του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τα σωματεία του Κέντρου Υγρού Στίβου για τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη συμβολή τους στην ανάδειξη των αναγκών της αθλητικής οικογένειας. Παραμένουμε στη διάθεσή τους, με ανοιχτό διάλογο και διάθεση να αναζητούμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων.

Στη MEDICAL WISE Ο.Ε., στον κ. Σωκράτη Λάγιο , στον κ. Ανδρέα Γαλανόπουλο στον κ. Μιχάλη Τσιγώνια, ένα ειλικρινές ευχαριστώ για μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό ανθρώπινο αποτύπωμα. Για ένα ΟΑΚΑ πιο προσβάσιμο, πιο φιλόξενο και ανοιχτό σε όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ