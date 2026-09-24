Ο 17χρονος Ιάπωνας Οχάσι Σιν με 2:04.83 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. πρόσθιο, στη διάρκεια των Ασιατικών Αγώνων στη Ναγκόια.

Ιστορία έγραψε ο 17χρονος Ιάπωνας Οχάσι Σιν, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. πρόσθιο με 2:04.83, στη διάρκεια των Ασιατικών Αγώνων στη Ναγκόια της Ιαπωνίας.

Ο Σιν έγινε ο πρώτος κολυμβητής στην ιστορία του αγωνίσματος που κατέβηκε το «φράγμα» των 2:05 στο αγώνισμα, βελτιώνοντας παράλληλα την παγκόσμια επίδοση που ανήκε στον Κινέζο, Κιν Χαϊγιάνγκ, που ήταν 2:05.48 κι είχε σημειωθεί στις 27 Ιουλίου 2023 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα.

«Το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ο στόχος μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είχα ένα πρόβλημα πριν από την έναρξη των αγώνων με ένα κρυολόγημα και δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα να το κάνω εδώ», δήλωσε ο νεαρός Ιάπωνας.

🚨 SHIN OHASHI 🇯🇵 (17 ANS) VIENT DE PULVÉRISER LE RECORD DU MONDE DU 200M BRASSE EN RÉALISANT 2:04.83



⏱️ 28.27/31.62/32.51/32.43



C’EST MONSTRUEUX !!!! 🤯🤯#Natation #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/G6RIwryXse September 24, 2026

Ο Σιν έρχεται στο προσκήνιο του αγωνίσματος και ήδη ο Λεόν Μαρσάν έχει αναφερθεί στην παρουσία του, δηλώνοντας πριν από μερικές ημέρες: «Φοβάμαι, τον φοβάμαι πολύ».

Ο 24χρονος Γάλλος πριν από δύο χρόνια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σημειώνοντας ολυμπιακό κι ευρωπαϊκό ρεκόρ με 2:05.85, δηλαδή ήταν κατά ένα δευτερόλεπτο και δύο εκατοστά πιο αργός από το χρόνο που σημείωσε ο Σιν στη Ναγκόια.

