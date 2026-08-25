Ο Απόστολος Χρήστου έκλεισε την παρουσία της Ελλάδας στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, με χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων στα 50μ. ύπτιο (52.34).

Η ελληνική παρουσία της Ελλάδας στα αγωνίσματα κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο και πρωταγωνιστή τον Απόστολο Χρήστου.

Ο 29χρονος πρωταθλητής, στην τελευταία δική του παράσταση στους αγώνες, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 52.34.

Πρωταθλητής Ευρώπης πριν από μερικές μέρες στο Παρίσι με 52.27, ο Χρήστου έφθασε στο 2ο χρυσό μετάλλιο στον Τάραντα μετά τα 50μ. ύπτιο, ενώ πήρε και το ασημένιο με την ομάδα 4Χ100 μικτή ομαδική mixed. Συνολικά, αύξησε τη συλλογή του στους Μεσογειακούς Αγώνες στα οκτώ μετάλλια (τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια, δύο χάλκινα).

Το βάθρο των Μεσογειακών Αγώνων στα 100μ. ύπτιο είχε και την παρουσία του Ευάγγελου Μακρυγιάννη, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 54.54.

Ασημένιο η Δαμασιώτη, χάλκινο η Παυλοπούλου

Η Γεωργία Δαμασιώτη έκλεισε με χαμόγελα τη χρονιά, καθώς με χρόνο 2:09.73 πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, πίσω από την Ιταλίδα, Πάολα Μπορέλι (2:08.47).

Η 23χρονη κολύμπησε πιο γρήγορα από ό,τι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2:11.06 στον ημιτελικό) και με το χρόνο που σημείωσε στον Τάραντα, θα ήταν στην 7η θέση στο Παρίσι.

Με μετάλλιο ολοκλήρωσε την παρουσία της και η Νικόλ Παυλοπούλου, με την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ομαδική (2:12.69).

Aπό εκεί και πέρα ο Απόστολος Σίσκος ήταν 5ος στα 200μ. πεταλούδα με 1:58.46. Ο Απόστολος Παπαστάμος πήρε την 5η θέση στα 200μ. μικτή ατομική με 2:00.86 και ο Ιάσων Ρούτουλας την 7η με 2:02.61.

Η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε στην 5η θέση στα 50μ. ελεύθερο με 25.54, με την Κύπρια, Κάλια Αντωνίου να κατακτά-όπως και στα 100μ. ελεύθερο- το χρυσό μετάλλιο με 24.92.

Διπλή ελληνική παρουσία υπήρχε και στα 100μ. ύπτιο γυναικών, με την Ελένη Αντωνιάδου να καταλαμβάνει την 5η θέση (1:02.35) και την Ντουντουνάκη την 7η (1:03.60).

Συνολικά 18 μετάλλια, δεύτερη δύναμη στη Μεσόγειο

Με την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων κολύμβησης, η εθνική ομάδα κατέκτησε 18 συνολικά μετάλλια (έξι χρυσά, επτά ασημένια, πέντε χάλκινα) και πήρε τη 2η θέση στο σχετικό πίνακα των μεταλλίων. Η Ιταλία κυριάρχησε με 51 συνολικά μετάλλια (19-22-10).



