O Χουρδάκης δεν... πρόλαβε το βάθρο στα 7,5 χλμ. των εφήβων στο ευρωπαϊκό open water

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης παρά την αντεπίθεσή του στο τελευταίο ενάμιση χιλιόμετρο, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, τερματίζοντας στην 4η θέση στα 7,5χλμ. εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water στο Σουκόρο της Ουγγαρίας.

O Κωνσταντής Χουρδάκης αυτή τη φορά δεν κατάφερε να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία στο Σετούμπαλ, όταν αναδείχθηκε πρωταθλητής Eυρώπης στα 7,5 χλμ. εφήβων στη μαραθώνια κολύμβηση.

Τώρα ο 17χρονος κολυμβητής στην ίδια απόσταση στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πόλη Σουκόρο της Ουγγαρίας, κυνήγησε μια θέση στο βάθρο, τερματίζοντας τελικά στην 4η θέση.

Ο Χουρδάκης μετά το 1,5χλμ. ήταν στη 15η θέση, όμως προοδευτικά άρχισε να ξεπερνά αντιπάλους, ήταν 7ος στο 3χλμ., 8ος στο 6χλμ. και ανεβάζοντας στροφές, τερμάτισε στην 4η θέση σε 1ώρ.26:47.19, ελάχιστα πίσω από τον Ρώσο, Σεμέν Ντεμίντοφ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 1ώρ.26:43.97.

Οι δύο πρώτες θέσεις πήγαν σε κολυμβητές από την Ουγγαρία, που έδωσαν τη δική τους μονομαχία, το χρυσό πήρε ο Μπαλίντ Κρέιζ σε 1ώρ.26:23.24 και το ασημένιο ο Αρμάντ Μαροζέκι σε 1ώρ.26:27.37.

Ο Δημήτρης Βούλας κατετάγη στη 17η θέση (1ώρ.28:52.52) και ο Νίκος Κακουλάκης στην 29η με 1ώρ.34:30.78. Συνολικά πήραν μέρος 38 κολυμβητές και τερμάτισαν οι 35.

Στα 7,5χλμ. νεανίδων η Ειρήνη Ψαρουδάκη τερμάτισε στην 20ή θέση (1ώρ.40:47.01) και η Ελένη Πρατικάκη στην 27η (1ώρ.49:04:49), σε σύνολο 28 αθλητριών που τερμάτισαν.

Το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Ιταλίδα, Μαχίλα Σπενάτο (1ώρ.32:49.37), το ασημένιο στην Ισπανίδα, Καρλότα Ντελ Ρίο Ντεκάμπο (1ώρ.32:52.12) και το χάλκινο η Αννα Μπαρτάλος από την Ουγγαρία (1ώρ,32:54.71).



