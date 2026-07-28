Ο Μάικλ Φελπς πήρε μέρος σε ντοκιμαντέρ για τον Μπομπ Μπάουμαν κι αναφέρθηκε στα τεράστια προβλήματα με την κατάθλιψη και στην απόπειρα αυτοκτονίας.

Η μοναδική καριέρα του Μάικλ Φελπς, με τον άπιαστη συλλογή των 28 μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εκ των οποίων τα 23 χρυσά, δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν το εχέγγυο μιας υγιούς κι ευτυχισμένης ζωής.

Ο κορυφαίος κολυμβητής όλων των εποχών από τη Βαλτιμόρη, πέρασε τεράστιες φουρτούνες, έχοντας να παλέψει με την κατάθλιψη κι όπως ομολογεί σήμερα στα σαράντα ένα του χρόνια, δεν έχει ξεπεράσει.

Ο Φελπς ήταν από τους πρώτους που μίλησε για το άγχος, την κατάθλιψη και την ψυχική υγεία των αθλητών, ένα θέμα που αποτελούσε ταμπού στη δημόσια ομιλία.

Σε ντοκιμαντέρ της L'Equipe, αφιερωμένο στον μέντορά του, Μπομπ Μπόουμαν, νυν προπονητή του Γάλλου, Λεόν Μαρσάν, ο Μάικλ Φελπς αφηγήθηκε για το πώς βίωσε την κατάθλιψη, αποφασίζονας αρχικά να σταματήσει τον αθλητισμό το 2012, πριν τελικά αλλάξει απόφαση και να αποσυρθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, όπου κατέκτησε πέντε χρυσά κι ένα ασημένιο μετάλλιο.

Ήταν για τον πρώην κολυμβητή από τις ΗΠΑ εκείνη η σκοτεινή περίοδος της ζωής του, που έφθασε μέχρι την απόπειρα αυτοκτονίας.

«Δεν ήθελα να ζήσω άλλο. Πήρα μόνο 30 χιλιοστόγραμμα υπνωτικών χαπιών εκείνο το βράδυ και είναι καλό που δεν είχα περισσότερα, γιατί θα τα είχα πάρει. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προειδοποίηση», διηγήθηκε ο Φελπς στο ντοκιμαντέρ.

Ο Μπομπ Μπάουμαν, που ανέλαβε προπονητικά τον Φελπς σε ηλικία 11 ετών, ήταν αυτός που τον βοήθησε να επιστρέψει στο προσκήνιο. Μιλώντας για εκείνη την εποχή είπε:

«Ήταν πολύ άρρωστος και δεν είχα καν παρατηρήσει κάποια πράγματα».



Επιπλέον, ο 62χρονος τεχνικός θυμήθηκε το επεισόδιο τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν ο Φελπς συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και του πρότεινε να πάει σε κέντρο αποκατάστασης.

«Μου είπε ότι δεν ήθελε να πάει, του είπα, "πρέπει να φύγεις. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι λάθος. Αν δεν φύγεις, δεν ξέρω τι μπορεί να σου συμβεί» θυμάται ο Μπόουμαν.

Τα προβλήματα με το άγχος και την κατάθλιψη παραμένουν μέχρι σήμερα για τον Φελπς.

«Πριν έρθω εδώ, είχα ένα ραντεβού με έναν ψυχολόγο. Είχα ένα άλλο ραντεβού χθες. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγώ από την κατάθλιψη και το άγχος. Το ερώτημα είναι πώς θα το αντιμετωπίσω», εξομολογήθηκε ο Φελπς.