Ο Λεόν Μαρσάν στα 200μ. μικτή ατομική και ο Λούκας Μάρτενς στα 400μ. ελεύθερο, σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει με ιστορικά παγκόσμια ρεκόρ.

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά στο νέο ολυμπιακό κύκλο στο δρόμο για το «Λος Άντζελες 2028» και στον κόσμο της κολύμβησης το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη ήταν το μεγάλο ραντεβού και παρότι αναφερόμαστε σε μετα-ολυμπιακή χρονιά, δεν έλειψαν τα παγκόσμια ρεκόρ.

Σε επίπεδο ανδρών σημειώθηκαν δύο παγκόσμια ρεκόρ, που παράλληλα «έσπασαν» χρονικά φράγματα, από τον Λεόν Μαρσάν στα 200μ. μικτή ατομική και τον Λούκα Μάρτενς στα 400μ. ελεύθερο.

Ο Λεόν Μαρσάν προερχόμενος από ένα γεμάτο 2024, που του απέφερε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες (200μ. πρόσθιο, 200μ. πεταλούδα, 200μ. μικτή ατομική και 400μ. μικτή ατομική), θα περίμενε κάποιος το 2025 να ρίξει ρυθμούς.

Πράγματι, ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη μόνο για να διατηρήσει τον παγκόσμιο τίτλο του στις δύο μικτές, όμως ο 23χρονος Γάλλος προκάλεσε ξανά τον παγκόσμιο θαυμασμό: Στα ημιτελικά στα 200μ. μικτή πέτυχε διαστημικό παγκόσμιο ρεκόρ με 1:52.69! «Διέλυσε» το παγκόσμιο ρεκόρ του Ράιν Λόχτε, που ήταν στο 1:54.00 από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη το 2011!

https://www.gazzetta.gr/kolymbisi/pagkosmio-protathlima-ygroy-stiboy/2463762/leon-marsan-kolympi-toy-me-ypobryhia-kamera

Για τον Μαρσάν η κατάρριψη αυτού του ρεκόρ, ήταν ένας λογαριασμός που είχε μείνει ανοικτός από το Παρίσι, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με ολυμπιακό και ευρωπαϊκό ρεκόρ στο 1:54.06.

Όπως αποδείχθηκε αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος για τον Λεόν Μαρσάν, καθώς πήρε με άνεση το χρυσό και στις δύο μικτές στη Σιγκαπούρη, ενώ από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2023, είχε πάρει το τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε απομείνει στον Μάικλ Φελπς, αυτό στα 400μ. μικτή ατομική με 4:02.50.

All of Leon Marchand's medals at the World Championships 🏆✨ pic.twitter.com/wyOAw6bb9Z December 24, 2025

Aπό Γερμανό σε Γερμανό στα 400μ. ελεύθερο

Ο Λούκας Μάρτενς κατέρριψε ένα από τα μακροβιότερα παγκόσμια ρεκόρ, αυτό στα 400μ. ελεύθερο. Ο 24χρονος Γερμανός, ολυμπιονίκης στο αγώνισμα, στις αρχές του 2024 είχε στείλει το πρώτο μήνυμα από το γερμανικό πρωτάθλημα, έχοντας κατεβάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 3:40.33, που ισοδυναμούσε με την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Ήταν πλέον πολύ κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο συμπατριώτης του Πολ Μπίντερμαν με 3:40.07 στις 26 Ιουλίου 2009 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ρώμης, δηλαδή στην εποχή των συνθετιών μαγιό.

Τελικά ο Μάρτενς έγινε ο πρώτος κολυμβητής στην ιστορία που κατέβηκε τα τρία λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα, το πέτυχε στις 12 Απριλίου στο Όπεν πρωτάθλημα της Στοκχόλμης, σημειώνοντας 3:39.96.

🚨 WOOOOORLD RECORD!🚨

🇩🇪 Lukas Martens delivers a historic swim at the Swim Open Stockholm, clocking an astonishing 3:39.96 in the Men’s 400m Freestyle! 💥🔥 pic.twitter.com/aVFWrgHmNY — World Aquatics (@WorldAquatics) April 12, 2025

Συγκρίνοντας τα δύο παγκόσμια ρεκόρ, είναι εκπληκτικό πόσο βοήθησε τον Μπίντερμαν το συνθετικό μαγιό στην κούρσα του στη Ρώμη.

Τα τελευταία 100μ. τα κολύμπησε σε 52.90 (27.13 και 25.77), όταν ο Μάρτενς κάλυψε το δικό του τελευταίο 100άρι σε 55.95 (28.38 και 27/57), δηλαδή υπήρχε διαφορά 3,05 δευτερόλεπτα.



Όμως το ρεκόρ επετεύχθη, καθώς στα 300μ. ήταν εντός παγκοσμίου ρεκόρ κατά 3,16 δευτερόλεπτα, έχοντας πέρασμα στα 100μ, σε 51.90 (2,3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος) και στα 200μ. 1:47.55 (σχεδόν 3,3 δευτερόλεπτα εντός παγκοσμίου ρεκόρ).

Τα παγκόσμια ρεκόρ που αντέχουν από το 2009

Τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ στους άνδρες και ένα στις γυναίκες άντεξαν και μέσα στη χρονιά που φεύγει. Όλα σημειώθηκαν το 2009 και την τρελή περίοδο των συνθετικό μαγιό, τα οποία στη συνέχεια απαγορεύτηκαν. Αυτά είναι τα μακροβιότερα αυτή στιγμή παγκόσμια ρεκόρ.



Άνδρες

50μ. ελεύθερο Σέζαρ Σιέλο Φίλιο (Βραζιλία) 20.91 (18/12/2009 Σάο Πάολο)

200μ. ελεύθερο Πολ Μπίντερμαν (Γερμανία) 1:42.00 (28/7/2009 Ρώμη)

800μ. ελεύθερο Ζανγκ Λι (Κίνα) 7:32.12 (29//7/2009 Ρώμη)

200μ. ύπτιο Άαρον Πίρσολ (ΗΠΑ) 1:51.92 (31/7/2009 Ρώμη)

Γυναίκες