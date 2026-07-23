O Βασίλης Κακουλάκης στην 5η θέση στα 10χλμ. νέων ανδρών στο ευρωπαϊκό open water
O Βασίλης Κακουλάκης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση καταλαμβάνοντας την 5η θέση στα 10χλμ. νέων ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, που ξεκίνησε την Πέμπτη (23/7) στην πόλη Σουκόρο της Ουγγαρίας.
Ο 19χρονος πρωταθλητής ήταν 2ος στα 1.600μ και 3ος τα 3.300μ., πέρασε 7ος στα 6.600μ, 6ος στα 8.300μ για να τερματίσει τελικά στην 5η θέση με χρόνο 1ώρ.54:19.73.
Στην άλλη ελληνική συμμετοχή ο Αντώνης Σερτζετάκης κατέλαβε την 19η θέση με 1ώρ.59:11.70. Στο βάθρο ανέβηκαν οι Κρίστιαν Γκραντπιέρε (Ουγγαρία) 1ώρ.53:59.87, Νταβίντε Γκρόσι (Ιταλία) 1ώρ.53:59.94μ Έθαν Πάρκερ (Γαλλία) 1ώρ.54:00.83, ενώ στην 4η θέση τερμάτισε ο Ούγγρος Μάτε Καρπάτι (1ώρ.54:01.63). Συνολικά εκκίνηση πήραν 37 αθλητές και τερμάτισαν 30.
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Στα 10χλμ των νέων γυναικών η Ελισάβετ Ναστοπούλου τερμάτισε 17η (μεταξύ 25 κολυμβητριών που πήραν εκκίνηση) με 2ώρ.16:19.60. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ρωσίδα Πολίνα Κοζιάκινα (2ώρ.02:38.03) και ακολούθησαν η Γερμανίδα Γιούλια Άκερμαν (2ώρ.02:45.36) και η επίσης Ρωσίδα, Βαρβάρα Χαρτσένκο με 2ώρ.02:50.88.
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