Κάλανδρος: Ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό εφήβων
- O Ντούμας στην 5η θέση στα 50μ. πρόσθιο
- Στον τελικό στα 50μ. ελεύθερο η Μπιλανάκου
- Εκτός τελικού για μια θέση ο Χάρα
Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων του Μονάχου, ήρθε από τον Γιώργο Κάλανδρο.
Ο 17χρονος κολυμβητής του Ωκεανού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα με 1:58.77, για το 65ο συνολικά μετάλλιο της Ελλάδας (15 χρυσά, 16 ασημένια, 34 χάλκινα) στην ιστορία της διοργάνωσης.
Ο Κάλανδρος με ρεκόρ στο 1:58.41, προκρίθηκε στον τελικό με την 4η καλύτερη επίδοση (1:59.65) κι εκεί κάνοντας κούρσα αναμονής για 150μ. έφθασε μέχρι το 2ο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν 7ος στα μισά της κούρσας (58.13), γύρισε 6ος στα 150μ. (1:28.46), όμως ήταν ο ταχύτερος όλων στο τελευταίο 50άρι, το κάλυψε σε 30.71, τερματίζοντας σε 1:58.77 και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.
Ο Ούγγρος, Ντάβιντ Άνταλ ήταν από την αρχή στην κορυφή της κούρσας και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος, τερματίζοντας σε 1:57.40. Στην επίθεση του Κάλανδρου δεν άντεξαν ο Γάλλος, Ματέο Γκρεγκόρ-Καρμασό, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 1:58.79, ο συμπατριώτης του Πάολο Μπενσμαπέρ (1:58.84) και ο Ιταλός, Στέφανο Μόνιο (1:59.73).
O Ντούμας στην 5η θέση στα 50μ. πρόσθιο
Ο Eυάγγελος Ντούμας δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο στα 50μ. πρόσθιο. Ο 18χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό με 27.73, πήγε λίγο πιο αργά, στα 27.76, επίδοση που τον έφερε στην 5η θέση της κατάταξης.
Ο Βρετανός, Μαξ Μόργκαν στον ημιτελικό με 27.18 είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ αγώνων και στον τελικό έγινε πρωταθλητής Ευρώπης με 27.26. Στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Τσέχος, Γιαν Φόλτιν (27.29) και ο Γερμανός, Λούις Χόφμαν (27.34), ενώ πιο γρήγορος από τον Ντούμα ήταν και ο Δανός, Ρίο Χάλαβι με 27.74.
Στον τελικό στα 50μ. ελεύθερο η Μπιλανάκου
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Νεφέλη Μπιλανάκου στα ημιτελικά στα 50μ. ελεύθερο, καθώς με 25.24 πήρε την πρόκριση με την 4η καλύτερη επίδοση για τον τελικό της Πέμπτης (9/7, 19:37).
Η 16χρονη κολυμβήτρια (Αιγάλεω ΑΟ) κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης νεανίδων με 25.12 από τους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες στις 29 Απριλίου, θα χρειαστεί να πλησιάσει ή να βελτιώσει το ρεκόρ της, προκειμένου να διεκδικήσει μετάλλιο, καθώς τρεις αθλήτριες κατέβηκαν τα 25 δευτερόλεπτα στα ημιτελικά: Η Ισπανίδα, Ιρένε Γκάλβε (24.82), η Βρετανίδα Τεοντόρα Τέιλορ (24.86) και η Ρωσίδα, Κίρα Μανοχίνα (24.93).
Εκτός τελικού για μια θέση ο Χάρα
Ο Βασίλης Χάρα έμεινε για μια θέση εκτός τελικού στα 200μ. μικτή ατομική εφήβων. Ο 18χρονος κολυμβητής του Παναθηναϊκού στον απογευματινό ημιτελικό σημείωσε 2:02.65 (στον πρωινό προκριματικό κολύμπησε σε 2:02.39), παίρνοντας την 9η θέση και πρώτου αναπληρωματικού στην κατάταξη. Την 8η θέση για τον τελικό πήρε ο Ρώσος, Ίλια Ιασμάνοφ με 2:02.55, ενώ ο συμπατριώτης του Μιχαήλ Σερμπάκοφ με 1:5.07 πέτυχε ρεκόρ αγώνων.
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