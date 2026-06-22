Με τον Χρήστου η ελληνική ομάδα στο «Sette Colli» της Ρώμης

Δημήτρης Ντζάνης
Με τον Χρήστου η ελληνική ομάδα στο «Sette Colli» της Ρώμης

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O Απόστολος Χρήστου επιστρέφει στη δράση και βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα 11 μέλη της εθνικής ομάδας που θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους στο «Sette Colli» της Ρώμης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα δυνατό αγωνιστικό τεστ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού (10-16 Αυγούστου), θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 12 αθλητές κι αθλήτριες στη σπουδαία συνάντηση «Sette Colli» στη Ρώμη, που ξεκινά την Τετάρτη (24/6).

Ανάμεσά τους και ο Απόστολος Χρήστου, που επιστρέφει στη δράση, μετά το πρόβλημα υγείας που του στέρησε τη συμμετοχή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αντίθετα στην «αιώνια πόλη» δεν θα βρεθεί ο Απόστολος Σίσκος, λόγω των υποχρεώσεων με τις εξετάσεις στη σχολή του.

Συγκεκριμένα στο «Sette Colli» θα αγωνιστούν 12 μέλη της εθνικής ομάδας, που θα δώσουν το «παρών» στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι οι: Γεωργία Δαμασιώτη, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Νικολέτα Παυλοπούλου, Κωνσταντίνο Στάμου, Απόστολος Χρήστου, Μάριος Ζαφειρόπουλος, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Παπαστάμος, Ανδρομάχη Τασάκου, Άννα Ντουντουνάκη, Ελένη Αντωνιάδου και Βασίλης Κακουλάκης.

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Στους παραπάνω προσθέστε τους Γιώργος Πέκος και Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη, που δεν βρίσκονται στην αποστολή για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

@Photo credits: eurokinissi, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
     

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