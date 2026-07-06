Δηλώσεις που εγείρουν ερωτηματικά από τον Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε πως προσέγγισε τη FIFA για να επανεξετάσει την αποβολή του Φαλορίν Μπαλογκάν.

Σάλος έχει προκληθεί από τη φάση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φαλορίν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Βοσνία και θα έχανε το επόμενο ματς απέναντι στο Βέλγιο.

Σε μια εξέλιξη ωστόσο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο του ποδοσφαίρου και από οργανισμούς όπως η UEFA, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία ανακοίνωσε αναστολή της ποινής και άναψε ουσιαστικά το πράσινο φως για την παρουσία του Αμερικανού φορ απέναντι στο Βέλγιο.

Και τη στιγμή που οι Βέλγοι... βράζουν με την απόφαση, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά. Αφού πρώτα τόνισε πως δεν υπήρξε φάουλ αντάξιο αποβολής και έκρινε ως ύποπτο (!) τον διαιτητή του αγώνα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραδέχθηκε πως προσέγγισε άνθρωπο της FIFA ώστε να επανεξεταστεί η τιμωρία!

«Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Υπήρξα καλός αθλητής και γνωρίζω πολύ καλά τα σπορ», δήλωσε αρχικά στον Λευκό Οίκο. «Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις σωστά το πόδι σου πάνω στο πόδι του άλλου όταν και οι δύο κινούνται με τέτοια ένταση. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε ύποπτο τον διαιτητή.

«Αυτός ο διαιτητής είναι κάπως ύποπτος. Αν εξετάσει κανείς το ιστορικό του —δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν μου αρέσει να προκαλώ αντιπαραθέσεις— αλλά είναι πολύ ύποπτος». Συνεχίζοντας παραδέχθηκε πως προσέγγισε άνθρωπο της FIFA για να επανεξεταστεί η απόφαση του Μπαλογκάν και μάλιστα συμπλήρωσε πως το ίδιο πρόσωπο πίεσε για την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όταν σου στερούν έναν από τους καλύτερους παίκτες και σου λένε ότι δεν μπορεί να παίξει, είναι πολύ άδικο. Είναι ένα πράγμα να τιμωρείς κάποιον κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά πώς τον τιμωρείς για έναν αγώνα που δεν έχει παιχτεί ακόμα; Είναι πολύ άδικο, δεν μπορείς να το κάνεις.

Οπότε ζήτησα από τη FIFA να επανεξετάσει την απόφαση. Μίλησα σε έναν αξιοσέβαστο άνθρωπο, τον οποίο πλέον σέβομαι δέκα φορές περισσότερο. Και ήταν χρήσιμος και πριν γιατί πίεσε να έρθει το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ. Εγώ το κατάφερα αυτό. Όχι ο Μπάιντεν. Εκείνος κοιμόταν. Εγώ έφερα το Μουντιάλ στις ΗΠΑ» κατέληξε.