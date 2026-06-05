Οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της Εθνικής ομάδας κολύμβησης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου. Η αποστολή θα αποτελείται από 23 αθλητές και αθλήτριες.

Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν οι 19 κολυμβητές που κάλυψαν τα αγωνιστικά κριτήρια πρόκρισης της ΚΟΕ, όπως συμμετοχή σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025, κατάκτηση μεταλλίου σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις νέων ή επίτευξη των απαιτούμενων ορίων και πανελληνίων ρεκόρ. Εκτός αποστολής έμεινε η Νόρα Δράκου, καθώς αναρρώνει από επέμβαση στον ώμο, ενώ κανονικά συμπεριλήφθηκε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος είχε απουσιάσει από το πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λόγω προβλήματος υγείας.

Η ΚΟΕ επέλεξε επίσης να ενισχύσει την αποστολή με τέσσερις επιπλέον αθλητές που δεν είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω των συγκεκριμένων κριτηρίων. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη και Κωνσταντίνο Στάμου, σημαντικά μέλη της ομάδας σκυταλοδρομίας 4x200μ. ελεύθερο, τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, που βρέθηκε πολύ κοντά στο απαιτούμενο όριο στα 200μ. πρόσθιο, καθώς και την Ελένη Αντωνιάδου, η οποία έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο στα αγωνίσματα υπτίου.

Το Παρίσι θα αποτελέσει την πρώτη συμμετοχή σε κορυφαία διοργάνωση ανδρών/γυναικών για αρκετούς νεαρούς αθλητές της ομάδας, μεταξύ των οποίων οι Ιάσονας Ρούτουλας, Βασίλης Κακουλάκης, Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, Φίλιππος Ανδριαδάκης, Άννα Βλάχου και Μάνια Τασάκου.

Στην τελική αποστολή βρίσκονται οι: Απόστολος Σίσκος, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Δανιήλ Γιουρτζίδης, Ανδρέας Βαζαίος, Νικόλ Παυλοπούλου, Γεωργία Δαμασιώτη, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Παπαστάμος, Μάριος Ζαφειρόπουλος, Βαγγέλης Ντούμας, Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, Άννα-Αυγούστα Βλάχου, Μάνια Τασάκου, Φίλιππος Ανδριαδάκης, Άννα Ντουντουνάκη, Βασίλης Κακουλάκης, Δημήτρης Μάρκος, Ελένη Αντωνιάδου, Ιάσων Ρούτουλας και Άρτεμις Βασιλάκη.

Παράλληλα, η ομοσπονδία ανακοίνωσε και τη σύνθεση της ελληνικής παρουσίας στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Οι Άλκης Κυνηγάκης, Κωνσταντής Χουρδάκης και Γεωργία Μακρή θα συμμετάσχουν στα αγωνίσματα open water του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου.