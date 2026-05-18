Απόλυτη κυριαρχία από τον Απόστολο Σίσκο και τη Γεωργία Δαμασιώτη στην τελευταία ημέρα του Εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης. Αμφότεροι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδας, υπερασπίζοντας τα... σκήπτρα της προηγούμενης χρονιάς.

Ο Απόστολος Σίσκος για τρίτη σερί χρονιά ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στα 200μ. πεταλούδα. Επιβεβαίωσε το όριο συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026 στο Μόναχο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη, με χρόνο 1:56.27. Δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος Κάλανδρος με 1:58.41, πιάνοντας επίσης το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων. Τρίτος τερμάτισε ο Άλης Κυνηγάκης με χρόνο 2:01.19.

Στην κατηγορία των γυναικών η Γεωργία Δαμασιώτη επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά την ανωτερότητά της στα 200μ. πεταλούδα. Με χρόνο 2:11.14 τερμάτισε πρώτη και την ακολούθησαν οι Αντωνία Ρακοπούλου με 2:17.41 και η Αγγελική Ζαμαρία με 2:17.58.