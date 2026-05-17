Oι Σίσκος και Δαμασιώτη ξεχώρισαν στο ΟΑΚΑ

Ο Απόστολος Σίσκος και η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην 3η ημέρα στο 95ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης στο ΟΑΚΑ.

Ο Σίσκος μια εβδομάδα μετά το 1:54.12 στο «Ακρόπολις», τώρα κολύμπησε τα 200μ. ύπτιο σε 1:55.08, κερδίζοντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον πανελλήνιο τίτλο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2:01.39, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε ο 17χρονος Γιάννης Πετράκης με 2:01.57.

Η Άννα Ντουντουνάκη, μετά τα 50μ. πεταλούδα, έχασε τον τίτλο και στα 100μ. πεταλούδα, αυτή τη φορά από τη Γεωργία Δαμασιώτη, που επικράτησε με 57.71, με την Ντουντουνάκη να τερματίζει σε 58.31 και την Άννα-Αυγούστα Βλάχου, πρωταθλήτρια στα 50μ., να τερματίζει στην 3η θέση με 59.37.

Ταυτόχρονη άφιξη είχαν ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Γιώργος Κάλανδρος στα 100μ. πεταλούδα κι αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ελλάδας, με τον Ορέστη Τσακτσίρα του να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο με 53.44.

Η Μαρίλεια Δρασίδου επέστρεψε στην κορυφή των 50μ. πρόσθιο, επικρατώντας άνετα με 31.56, με τη Νικόλ Παυλοπούλου με 32.04, ενώ η Μάνια Τασάκου με 32.06 να ακολουθούν.

Χωρίς αντίπαλο κολύμπησε η Άρτεμις Βασιλάκη στα 400μ. ελεύθερο, επικράτησε με 4:12.84, με τις Αντωνία Ρακοπούλου (4:20.42) και Χρυσούλα Μητσάκου (4:21.76) να ακολουθούν. Ο Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε τον πρώτο του πανελλήνιο τίτλο και στα 50μ. πρόσθιο με 27.84.