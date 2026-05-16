Ο Βαζαίος φύλαγε το καλύτερο για το τέλος στο ΟΑΚΑ

Ο Ανδρέας Βαζαίος στο τελευταίο αγώνισμα του προγράμματος ση 2η μέρα του εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης του ΟΑΚΑ, τα 4Χ100μ. ελεύθερο, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο με 48.31.

Με ένα απίθανο ρεκόρ ολοκληρώθηκε η 2η ημέρα στο 95ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) στο ΟΑΚΑ. Ο Ανδρέας Βαζαίος κολυμπώντας ως πρώτος με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ. ελεύθερο, με χρόνο 48.31 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και παράλληλα έπιασε το όριο συμμετοχής στα 100μ. ελεύθερο τόσο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο στο Παρίσι, όσο και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη.

O 32χρονος Βαζαίος με τα 48.31, πήρε το πανελλήνιο ρεκόρ από τον Απόστολο Χρήστου, που ήταν 48.39 από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, στις 17 Μαΐου 2021.

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη 2η μέρα του πρωταθλήματος περνά και η Άννα-Αυγούστα Βλάχου. Η 21χρονη κολυμβήτρια του Ολυμπιακού έκανε τη μεγάλη έκπληξη, νικώντας την Άννα Ντουντουνάκη στον τελικό στα 50μ. πεταλούδα.

Η Βλάχου σημείωσε 26.31, πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών -το είχε η Γεωργία Δαμασιώτη με 26.44- πιάνοντας το όριο συμμετοχής για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού.

Η Ντουντουνάκη όχι μόνο έχασε στο αγώνισμα σε εθνικό πρωτάθλημα, έπειτα από 11 διαδοχικούς τίτλους, αλλά έμεινε στην 3η θέση με 26.35. Ανάμεσά τους ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη με 26.33 και μετά τα 100μ. και τα 200μ. πεταλούδα, στο ευρωπαϊκό θα κολυμπήσει και στα 50μ. πεταλούδα.