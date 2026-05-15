O Παπαστάμος όριο για το παγκόσμιο της Βουδαπέστης στα 200μ. μικτή ατομική

Ο Απόστολος Παπαστάμος άνοιξε τη συμμετοχή του στο 95ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης στο ΟΑΚΑ με τα 200μ. μικτή ατομική και με 1:58.59 εξασφάλισε την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Μετά το όριο που έπιασε στα 400μ. μικτή ατομική για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι στη διάρκεια του Acropolis Swim Open, o 25χρονος κολυμβητής αγωνιζόμενος στο εθνικό πρωτάθλημα στα 200μ. μικτή, πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ με 1:58.59, εξασφάλισε την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2027.

Ο Παπαστάμου άφησε πίσω τον Ιάσονα Ρούτουλα (2:00.55), ενώ θέση στο βάθρο εξασφάλισε και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, που ήταν τρίτος με 2:00.76.

Με τον Απόστολου Χρήστου απόντα, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο με 54.17. Ο Απόστολος Σίσκος ήταν δεύτερος με 54.49 και το βάθρο συμπλήρωσε ο Φίλιππος Ανδριαδάκης του Ολυμπιακού με 54.75.

Τον πρώτο τίτλο της σε επίπεδο γυναικών κατέκτησε η Νεφέλη Μπιλανάκου. Η 16χρονη κολυμβήτρια του Αιγάλεω ΑΟ πρώτευσε στα 50μ. ελεύθερο με 25.14, ελάχιστα πίσω από το 25.12 που έκανε πριν δύο εβδομάδες, στο Σχολικό Πρωτάθλημα.

Ο Στέργιος Μπίλας διατήρησε τον τίτλο του στα 50μ. ελεύθερο και με χρόνο 22.09 επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό του Παρισιού. Ο Ανδρέας Βαζαίος με ατομικό ρεκόρ στα 22.29, πέτυχε ατομικό ρεκόρ και πήρε τη 2η θέση, ενώ ακολούθησε ο Φίλιππος Ανδριαδάκης με 22.37.

Η Ελένη Αντωνιάδου έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 100μ. ύπτιο με 1:01.79, με τη Δέσποινα να σημειώνει 1:02.17 και τη 15χρονη Ειρήνη Ζερβού 1:03.23.

Ο 19χρονος Βασίλης Κακουλάκης πήρε τη νίκη στα 800μ. ελεύθερο ανδρών με 7:55.90, ο 17χρονος Κωνσταντής Χουρδάκης ακολούθησε σε 7:58.93, με τους δύο νεαρούς από τη Κρήτη να αφήνουν τον Δημήτρη Μάρκο στην 3η θέση (8:06.60).

Η Γερμανίδα Νικόλ Μάιερ αγωνιζόμενη για το Παλαιό Φάληρο, στα 200μ. μικτή ατομική πήρε τη νίκη με 2:14.25, πήρε τα σκήπτρα στο αγώνισμα από την Άρτεμις Βασιλάκη, που τερμάτισε σε 2:15.24, στην 3η θέση ήταν η Μαρία-Ευφροσύνη Στρατάκη με 2:21.33.



