Άταμαν: «Θα φύγω όταν χάσει την εμπιστοσύνη ο Γιαννακόπουλος στο πρόσωπό μου»

Ο Εργκίν Άταμαν μεταξύ πολλών άλλων αναφέρθηκε και στο πότε θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Μύκονο, ο Τούρκος τεχνικός είχε... πολλά να πει στη συνέντευξη Τύπου όπως και για την... περίπτωση που θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Ποια θα είναι αυτή; Όταν δεν θα του έχει εμπιστοσύνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, μόλις τέσσερις ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Όλες οι άλλες ομάδες, όπως και εμείς, θα αφοσιωθούμε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και θα αφοσιωθούμε βήμα - βήμα. Θα ασχοληθούμε τώρα με αυτήν την σειρά, μετά με τον ημιτελικό και με σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Και μετά να προκριθούμε στον τελικό».

Και συνέχισε: «Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουμε κάποιες συζητήσεις με τους παίκτες. Έτσι είναι τα σπορ. Δεν είναι τέχνη για να μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι καλό. Υπάρχουν και διαφορετικές στιγμές στον αθλητισμό. Όμως οι παίκτες έχουν τη νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου».