Με μια πολύ μεγάλη απουσία, αυτή του Απόστολου Χρήστου, θα διεξαχθεί το 95ο πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπεν κατηγορίας, που ξεκινά την Παρασκευή (15/5) στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑKA

Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, ο «"αρχηγός"» της πρωταθλήτριας ομάδας της κολύμβησης δεν θα πάρει μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο ΟΑΚΑ, λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων».

Έτσι σταματά το σερί των 12 πανελλήνιων τίτλων που μετρά ο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο και τα 100μ. ύπτιο στα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Επίσης, ο 30χρονος «ασημένιος» ολυμπιονίκης του Παρισιού στα 200μ. ύπτιο, δεν θα έχει φέτος την ευκαιρία να αυξήσει τη συγκομιδή των 35 ατομικών τίτλων του στο πρωτάθλημα Όπεν, που τον φέρνουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των ανδρών, μπροστά από τον Σπύρο Γιαννιώτη των 33 τίτλων.

Το πρωτάθλημα ξεκινά με τα προκριματικά το πρωί της Παρασκευής (15/5μ, 09:00). Το απογευματινό πρόγραμμα των τελικών θα αρχίσει στις 18:00 (ΕΡΤ Sports 1) και περιλαμβάνει: Τα 100μ ύπτιο, τα 200μ μικτή ατομική, τα 50μ. ελεύθερο, τα 800μ ελεύθερο και τα 4Χ100μ μικτή mixed και στους νέους 4Χ100μ ελεύθερο mixed.

