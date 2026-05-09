Ο Απόστολος Χρήστου έδωσε τη δική του παράσταση στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων στα 50μ. ύπτιο με 24.46.

Την ώρα που το κεντρικό στάδιο του ΟΑΚΑ είχε κατακλυστεί από δεκάδες χιλιάδες κόσμου, έτοιμοι να υποδεχθούν τους Metallica, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, ο Απόστολος Χρήστου έδινε τη δική του παράσταση στο Acropolis Swim Open.

Ο 29χρονος κολυμβητής ήταν το μεγάλο όνομα στη 2η ημέρα του Acropolis Swim Open και φρόντισε να αποζημιώσει τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο, κάνοντας μια εξαιρετική κούρσα στα 50μ. ύπτιο, όπου επικράτησε με 24.46.

Ο Χρήστου ήθελε να βελτιώσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 24.36, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2022, πέτυχε ρεκόρ μίτινγκ, αλλά και την 6η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με τον Ρώσο Πάβλε Σαμουσένκο με 24.33 να προηγείται στη σχετική λίστα.

Παράλληλα ο Απόστολος Χρήστου έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 κι ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το εθνικό πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ.

Στον τελικό στα 50μ. ύπτιο ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με 25.13 επιβεβαίωσε το όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο το Παρίσι, ενώ το έπιασε και ο Φίλιππος Ανδριαδάκης με 25.17.

Μάχη έγινε ανάμεσα στην Άννα Ντουντουνάκη και τη Γεωργία Δαμασιώτη στον τελικό στα 100μ. πεταλούδα κι αυτή έφερε το όριο πρόκρισης και για τις δύο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2027. Η Ντουντουνάκη ήταν η νικήτρια με 58.02 και τη Δαμασιώτη να ακολουθεί σε 5.806, αντίστοιχα.

Ο Απόστολος Σίσκος μετά την πολύ καλή εμφάνιση στα 200μ. ύπτιο, σήμερα πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα με 52.68.

Ο Δημήτρης Μάρκος νίκησε στα 200μ. ελεύθερο 1:47.75 και τον Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη να ακολουθεί με 1:49.94.

Η Νικόλ Παυλοπούλου επικράτησε στα 200μ. μικτή ατομική με 2:13.50, πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ των 2:13.29, που πέτυχε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Απόστολος Παπαστάμος επικράτησε στα 200μ. μικτή με 2:00.82, η Αρτεμις Βασιλάκη πήρε τη νίκη στα 800μ. ελεύθερο με 8:36.86, ενώ η Δέσποινα Πυρίλη ήταν πρώτη στα 50μ. ύπτιο με 28.96.