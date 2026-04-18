H Νεφέλη Μπιλανάκου ήταν η πρωταγωνίστρια στη δεύτερη μέρα του κολυμβητικού μίτινγκ «Φάρος - Έλενα Σαΐρη», το Σάββατο (18/4) στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Η Μπιλανάκου, με επίδοση 25.27 στο 50μ. ελεύθερο, στον τελικό του αγωνίσματος, πέτυχε νέο τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Γυναικών, Νεανίδων και Κορασίδων, ενώ επιβεβαίωσε και το όριο για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων (Junior) που πέτυχε χθες Παρασκευή (17/4). Το προηγούμενο ρεκόρ Νεανίδων και Νέων Γυναικών ήταν 25.40 από 16/7/2016 της Ηλιάννας Χαρίκλειας Οικονόμου.

Ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης, με 8.02.11 στα 800μ. ελεύθερο, σημείωσε ατομικό ρεκόρ, ενώ πέτυχε όριο για το Ευρωπαϊκό Εφήβων - Νεανίδων. Ο Ευάγγελος Ντούμας, στα 100μ. πρόσθιο, με 1.01.28, επιβεβαίωσε το όριο για το ίδιο πρωτάθλημα.

Ο Απόστολος Χρήστου επικράτησε με 24.57 στα 50μ. ύπτιο, επιβεβαιώνοντας ακόμα μία φορά το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών στο Παρίσι. Πολύ καλή εμφάνιση στο ίδιο αγώνισμα πραγματοποίησε και ο Παπαθεοδώρου με 25.84. Ο Χρήστου επικράτησε και στα 200μ. ύπτιο, με 1:56.93 κι επιβεβαίωσε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών.