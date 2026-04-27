Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχτισε βάσεις νίκης στο πρώτο ημίχρονο και με το τελικό 2-1 στο «Ολντ Τράφορντ» επί της Μπρέντφορντ βρέθηκε και πάλι μόνη στην τρίτη θέση.

Μπορεί να προβλημάτισε ανασταλτικά, όμως στο τέλος της ημέρας η ουσία είναι οι τρεις βαθμοί. Και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους έβαλε όλους στα σακούλι! Χτίζοντας βάσεις νίκης με δυο γκολ σε ένα ξέφρενο πρώτο μέρος, οι Κόκκινοι Διάβολοι επιβλήθηκαν με 2-1 επί της Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ», ξέφυγαν στο +3 από Λίβερπουλ και Άστον Βίλα και βρέθηκαν μόνοι στην 3η θέση της Premier League.

Προβάδισμα με Κασεμίρο, Σέσκο και... Λάμενς

Η Γιουνάιτεντ δεν άργησε να δείξει τις διαθέσεις της και άγγιξε το γκολ μόλις στο 2΄. Ο Μέινου με ασύλληπτο κούρσα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, άδειασε τον Κέλεχερ κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντιαλό, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να σημαδέψει αμυντικό με την εστία στο έλεός του. Στο 8΄ο Κέλεχερ δήλωσε παρών για να αποτρέψει το 1-0, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα τρία λεπτά αργότερα στην κοντινή κεφαλιά του Κασεμίρο από εκτέλεση κόρνερ.

Στα λεπτά που ακολούθησαν η Μπρέντφορντ ανέβασε ταχύτητα και άξιζε την ισοφάριση, όμως ο σπάταλος Τιάγκο και ο εξαιρετικός Λάμενς δεν της το επέτρεψαν. Ο Βέλγος ιδίως με δυο εξαιρετικές επεμβάσεις στο 17΄και το 37΄απέτρεψε το... αυτογκόλ του Χέβεν, ο οποίος σε δυο περιπτώσεις φλέρταρε με τα δίχτυα της ομάδας του.

Κι αφού το 1-1 δεν έγινε ποτέ, η Γιουνάιτεντ χτύπησε ξανά. Στο 43΄ο Μπρούνο κουβάλησε τη μπάλα στην αντεπίθεση και την έδωσε στον Σέσκο, ο οποίος με μια προσποίηση έδωσε χώρο και χρόνο στον εαυτό του για να τελειώσει ιδανικά τη φάση μπροστά από τον Κέλεχερ.

Γκολάρα ο Γιένσεν, αλλά....

Στο β΄μέρος ο ρυθμός και το θέαμα έπεσαν δραματικά, με τη Γιουνάιτεντ να μην επιτρέπει φάσεις στα καρέ της. Αυτό άλλαξε στο 71΄όταν ο Ουαταρά σημάδεψε το δοκάρι με σκαστή κεφαλιά, προτού τελικά η Μπρέντφορντ βρει το γκολ στο 87΄με σουτάρα του Γιένσεν έξω από την περιοχή. Η μοίρα του ματς ωστόσο δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Κόκκινους Διάβολους να ζευγαρώνουν τις απανωτές νίκες και να βάζουν πλώρη για τα υψηλά στρώματα της Premier League.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χέβεν, Σο (73΄Γιορό), Μαϊνού, Κασεμίρο, Μπουμό (74΄Μάουντ), Ντιαλό, Μπρούνο Φερνάντες, Σέσκο (88΄Ζίρκζι)

Μπρέντφορντ (Κιθ Άντριους): Κέλεχερ, Καγιοντέ, Φαν Ντε Μπερχ, Λιουίς-Πότερ, Γιάρμολουκ, Γιένσεν, Ουαταρά, Ντάμσγκαρντ, Σάντε (73΄Νέλσον), Τιάγκο