Η Ουντινέζε νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει την ανατροπή μέσα στη Ρώμη στο 90΄+3΄, όμως η Λάτσιο έσωσε τον βαθμό στιγμές αργότερα με το τελικό 3-3!

Φινάλε θρίλερ στο «Ολίμπικο» σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά ματς της σεζόν! Μέχρι το 86΄η Λάτσιο προηγούνταν με 2-1, η Ουντινέζε στο 90΄+3΄έφευγε με τεράστιο διπλό ανατροπής, όμως τελικά οι Ρωμαίοι έσωσαν τον βαθμό με buzzer beater στο 90΄+5΄για το χορταστικό 3-3 σε ένα δραματικό τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν πρώτοι στο 18΄ με τον Εχιζίμπουε, όμως η Λάτσιο ισοφάρισε στο 50΄με τρομερό βολέ του Πελεγκρίνι και στο 80΄έφερε τούμπα το ματς με άψογο curler του Πέδρο έξω από την περιοχή. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι δε πέταξαν λευκή πετσέτα και έφτασαν σε ασύλληπτη ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Αρχικά στο 86΄ο Άτα ισοφάρισε από κοντά για το 2-2 και στο 90΄+3΄ο ίδιος παίκτης πλάσαρε στη γωνία για να βάλει μπροστά την Ουντινέζε! Σε εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι νόμιζαν πως είχαν τη νίκη στο τσεπάκι τους, όμως λογάριαζαν χωρίς τον... ξενοδόχο. Δυο λεπτά αργότερα κι αφού η μπάλα χτύπησε πρώτα στο δοκάρι, ο Μαλντίνι πήρε την προβολή από κοντά κι έσωσε τον βαθμό για τη Λάτσιο με το τελικό 3-3 μπροστά στον λιγοστό κόσμο που είχε επισκεφθεί το «Ολίμπικο».

Φρένο για την Αταλάντα στη Σαρδηνία

Νωρίτερα η Κάλιαρι έκανε την έκπληξη, καθώς επικράτησε 3-2 επί της Αταλάντα και της έβαλε φρένο για την ευρωπαϊκή έξοδο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 στο 8΄χάρη σε δυο γκολ του Μεντί (1΄,8΄), όμως ο Σκαμάκα έφερε το ματς στα ίσα σκοράροντας στο 40΄και το 45΄. Στο 47΄ωστόσο ο Μπορέλι διαμόρφωσε το 3-2 υπέρ της Κάλιαρι, σε ένα τρίποντο.... μισή παραμονή.