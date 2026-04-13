Την άρση των περιορισμών που αφορούν Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics).

Με τις στολές, τις σημαίες και τους Εθνικούς Ύμνους της χώρας τους θα επιστρέψουν Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics).

Πιο συγκεκριμένα, η αρχή της επιστροφής του χωρίς προϋποθέσεις θα ξεκινήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βουδαπέστης το 2027 και αυτό θα συνεχιστεί όλα τα πρωταθλήματα της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, των καταδύσεων, της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας και της υδατοσφαίρισης.

Υπενθυμίζεται πως οι αθλητές των δύο χωρών είχαν αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ένας μικρός αριθμός Ρώσων και Λευκορώσων είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διάφορα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, αλλά ως ανεξάρτητοι και όχι ως εκπρόσωποι των εθνών τους.

Η δήλωση του Προέδρου της World Aquatics

«Τα τελευταία τρία χρόνια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου και η AQIU (Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου) έχουν βοηθήσει με επιτυχία να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν να παραμείνουν εκτός των αθλητικών αγώνων.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι πισίνες και τα ανοιχτά νερά θα παραμείνουν χώροι όπου αθλητές από όλα τα έθνη μπορούν να συναντηθούν σε ειρηνικό αγώνα».