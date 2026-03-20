Κάμερον Μακιβόι: Έκανε δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο (vid)

Δημήτρης Ντζάνης
bet365

Ο Κάμερον Μακιβόι έγινε ο ταχύτερος κολυμβητής όλων των εποχών, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο με 20.88, στη διάρκεια του Όπεν πρωταθλήματος της Κίνας.

Ένα ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε ο Κάμερον Μακιβόι, με τον Αυστραλό να κάνει δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο με 20.88 στη διάρκεια του Όπεν πρωταθλήματος κολύμβησης της Κίνας στη πόλη Σενζέν.

Ο ολυμπιονίκης του αγωνίσματος στο Παρίσι το 2024, κατέρριψε ένα από τα λίγα ρεκόρ που άντεχαν στο χρόνο και είχαν γίνει με συνθετικό μαγιό και τα 20.91 που είχε πετύχει ο Βραζιλιάνος, Σέζαρ Τσιέλο στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Σάο Πάουλο, πέρασαν στην ιστορία.

Ήταν τόσο εντυπωσιακή η κούρσα του Μακιβόι που επικράτησε με διαφορά σχεδόν ενός μήκους σώματος, κάτι σπάνιο για μια κούρσα.

Στη 2η θέση στην κούρσα στο Όπεν της Κίνας τερμάτισε ο Αμερικανός, Τζακ Άλεξι με 21.57, ενώ στην 3η θέση ήταν ένας άλλος σπουδαίος Αυστραλός σπρίντερ, ο Κάιλ Τσάλμερς με 22.01.

 

Ο Μακιβόι με 21.06 από τη νίκη του στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φουκουόκα το 2023, ήταν ο 4ος ταχύτερος αθλητής όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Πέρυσι διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με 21.30 στη Σιγκαπούρη και τώρα κατεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 21 δευτερόλεπτα, κατάφερε να φθάσει στο παγκόσμιο ρεκόρ.


@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

