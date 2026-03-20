Ένα ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε ο Κάμερον Μακιβόι, με τον Αυστραλό να κάνει δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο με 20.88 στη διάρκεια του Όπεν πρωταθλήματος κολύμβησης της Κίνας στη πόλη Σενζέν.

Ο ολυμπιονίκης του αγωνίσματος στο Παρίσι το 2024, κατέρριψε ένα από τα λίγα ρεκόρ που άντεχαν στο χρόνο και είχαν γίνει με συνθετικό μαγιό και τα 20.91 που είχε πετύχει ο Βραζιλιάνος, Σέζαρ Τσιέλο στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Σάο Πάουλο, πέρασαν στην ιστορία.

Ήταν τόσο εντυπωσιακή η κούρσα του Μακιβόι που επικράτησε με διαφορά σχεδόν ενός μήκους σώματος, κάτι σπάνιο για μια κούρσα.

Στη 2η θέση στην κούρσα στο Όπεν της Κίνας τερμάτισε ο Αμερικανός, Τζακ Άλεξι με 21.57, ενώ στην 3η θέση ήταν ένας άλλος σπουδαίος Αυστραλός σπρίντερ, ο Κάιλ Τσάλμερς με 22.01.

O recorde mundial 50m livre de Cameron McEvoy 🇦🇺 20.88 no China Open

Ο Μακιβόι με 21.06 από τη νίκη του στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φουκουόκα το 2023, ήταν ο 4ος ταχύτερος αθλητής όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Cameron McEvoy has beaten Cesar Cielo's longstanding 50m Freestyle World Record: the new mark is 20.88! 🇦🇺#UnitedbyWater

Πέρυσι διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με 21.30 στη Σιγκαπούρη και τώρα κατεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 21 δευτερόλεπτα, κατάφερε να φθάσει στο παγκόσμιο ρεκόρ.



