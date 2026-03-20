Κάμερον Μακιβόι: Έκανε δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο (vid)
Ένα ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε ο Κάμερον Μακιβόι, με τον Αυστραλό να κάνει δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο με 20.88 στη διάρκεια του Όπεν πρωταθλήματος κολύμβησης της Κίνας στη πόλη Σενζέν.
Ο ολυμπιονίκης του αγωνίσματος στο Παρίσι το 2024, κατέρριψε ένα από τα λίγα ρεκόρ που άντεχαν στο χρόνο και είχαν γίνει με συνθετικό μαγιό και τα 20.91 που είχε πετύχει ο Βραζιλιάνος, Σέζαρ Τσιέλο στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Σάο Πάουλο, πέρασαν στην ιστορία.
Ήταν τόσο εντυπωσιακή η κούρσα του Μακιβόι που επικράτησε με διαφορά σχεδόν ενός μήκους σώματος, κάτι σπάνιο για μια κούρσα.
Στη 2η θέση στην κούρσα στο Όπεν της Κίνας τερμάτισε ο Αμερικανός, Τζακ Άλεξι με 21.57, ενώ στην 3η θέση ήταν ένας άλλος σπουδαίος Αυστραλός σπρίντερ, ο Κάιλ Τσάλμερς με 22.01.
Ο Μακιβόι με 21.06 από τη νίκη του στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φουκουόκα το 2023, ήταν ο 4ος ταχύτερος αθλητής όλων των εποχών στο αγώνισμα.
Cameron McEvoy has beaten Cesar Cielo's longstanding 50m Freestyle World Record: the new mark is 20.88! 🇦🇺#UnitedbyWater
Πέρυσι διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με 21.30 στη Σιγκαπούρη και τώρα κατεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 21 δευτερόλεπτα, κατάφερε να φθάσει στο παγκόσμιο ρεκόρ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.