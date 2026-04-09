Έξαλλα πανηγύρισαν στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, με τους παίκτες να τραγουδούν μαζί με τον κόσμο του «δικεφάλου».

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρά την ήττα από τη Μούρθια, η ισπανική ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των έξι πόντων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες του «δικεφάλου» πανηγύρισαν έξαλλα τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στους τελικούς της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τραγούδησαν μαζί με τον κόσμο τους, που βρέθηκαν στην ισπανική πόλη, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα τους.