Ο Βασίλης Κακουλάκης κολύμπησε τα 1.500μ. σε 15:00.29, πέτυχε τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι.

Η τελευταία ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας, έφερε και το μετάλλιο για την Ελλάδα.

Το κατέκτησε με απίθανη εμφάνιση ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1.500μ. ελεύθερο εφήβων, με ένα σπουδαίο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 15:00.29.

Ο 18χρονος κολυμβητής διέλυσε το δικό του πανελλήνιο εφηβικό ρεκόρ των 15:13.55, που είχε σημειώσει στις 19 Μαΐου 2025 στο πρωτάθλημα Όπεν κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ έκανε δικό του και το πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών, που ανήκε στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 και είχε σημειωθεί στις 23 Ιουλίου 2023.

Πέρασε τα 800μ. πιο γρήγορα από όταν έκανε πανελλήνιο ρεκόρ!

Ο Κακουλάκης μπήκε στον τελικό με την 6η επίδοση, κολύμπησε στην 1η διαδρομή, όμως δεν πτοήθηκε, κάνοντας μια εκπληκτική κούρσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρασε τα 800μ. σε 7:58.26, δηλαδή πιο γρήγορα από ό,τι κολύμπησε πριν από τρεις ημέρες στις «αργές» σειρές στα 800μ. ελεύθερο, όταν με 7:58.90 βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. κατεβάζοντας κι άλλο το πανελλήνιο ρεκόρ.

Αυτό τον βοήθησε να διατηρήσει την 3η θέση και όχι μόνο άντεξε, κολυμπώντας τα δύο τελευταία 50άρια σε 29.44 και 28.51, έφθασε στα 15:00.29 και στο χάλκινο μετάλλιο.

Ο Τούρκος Κουτζέι Τουντσελί, κάτοχος του παγκοσμίου εφηβικού ρεκόρ με 14:41.22, που τον έφεραν στην 5η θέση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει το χρυσό μετάλλιο με 14:48.81 και να πετύχει το νταμπλ στις μεγάλες αποστάσεις του ελεύθερου στο Οτοπένι.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97, ενώ πίσω από τον Κουκουλάκη τερμάτισε ο Γερμανός, Γιοχάνες Λιέμπμαν με 15:04.40 και ο Αμερικανός, Γουίλιαμ Μούλγκρεφ με 15:05.97.