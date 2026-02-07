Ο Ευάγγελος Ντούμας με επίδοση στα 27.59 βελτίωσε το δικό του ρεκόρ εφήβων στα 50μ. πρόσθιο στο πρωτάθλημα κολύμβησης του Ντουμπάι.

Mε νέο πανελλήνιο ρεκόρ συνέχισε τις εμφανίσεις του ο Ευάγγελος Ντούμας στο Όπεν πρωτάθλημα κολύμβησης στο Ντουμπάι. Ο κολυμβητής του Ολυμπιακού, που έχει γεννηθεί τον Ιούλιο του 2008, πήρε μέρος στα προκριματικά στα 50μ. πρόσθιο και με επίδοση στα 27.59 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία των εφήβων.

Βελτίωσε τη δική του πανελλήνια επίδοση των 27.62, που είχε σημειώσει στις 23 Αυγούστου 2025 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι.

Ο Ντούμας προκρίθηκε με την 3η καλύτερη επίδοση στον τελικό του αγωνίσματος και το απόγευμα του Σαββάτου (6/2) θα έχει την ευκαιρία να το βελτιώσει περισσότερο.

Το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών είναι στα 27.20, ανήκει στον Δημήτρη Ξυνάδα κι είχε επιτευχθεί με συνθετικό μαγιό στις 28 Ιουλίου 2009 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ρώμης.

Ο Ντούμας άνοιξε την παρουσία του στο «Dubai Open Swimming Championships» την Παρασκευή (6/2) με τα 100μ. πρόσθιο, στον προκριματικό σημείωσε 1:01.43 και στον τελικό κατέβηκε στο 1:00.66, κατακτώντας τη 2η θέση, πίσω από τον Ολλανδό, Αρνο Καμίνγκα («ασημένιος» στα 100μ και στα 200μ πρόσθιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο), που τερμάτισε σε 1.00.15.

Ο Ντούμας στα 100μ. πρόσθιο έγραψε ιστορία πέρυσι στο παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα, καθώς με 59.77 έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που «έσπασε» το φράγμα του ενός λεπτού.

